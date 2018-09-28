فيسبوك يؤكد وصول القراصنة إلى بيانات 29 مليون حساب

تمكن قراصنة إنترنت من الوصول إلى البيانات الخاصة ب 29 مليون حساب في موقع فيسبوك الذي يواجه أكبر حملة اختراق أمني بدأ الكشف عن تفاصيلها منذ أسبوعين. وحسب الموقع نفسه فإن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى 15 مليون اسم مستخدم وتفاصيل الاتصال بهم سواء عن طريق أرقام هواتفهم أو عبر بريدهم الإلكتروني أو الإثنين معا بالاعتماد على المعلومات المتوفرة في ملفهم الشخصي في الموقع.

وفي حالة 14 مليون مستخدم آخرين، تمكن القراصنة من الوصول حتى إلى تفاصيل أخرى عن ملفاتهم الشخصية بالإضافة إلى أسمائهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، كما أفاد الموقع.

ويُعزى تمكن القراصنة من تحقيق هذا الاختراق إلى نقطة ضعف في رموز الدخول التي تُبقي المستخدمين في حالة اتصال. وكجزء من رد الفعل على حملة الاختراق الضخمة تم إعادة تعيين رموز الوصول الخاصة بنحو 90 مليون مستخدم.

وكانت فيسبوك قد قالت في أواخر سبتمبر أيلول إن متسللين سرقوا شفرات الدخول الرقمية الأمر الذي أتاح لهم السيطرة على قرابة 50 مليون حساب في أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق. لكنها لم تؤكد إن كانت أي معلومات قد سرقت بالفعل.

س.أ/هـ.د (رويترز/د ب أ)

