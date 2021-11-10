فيسبوك تغير اسمها إلى ميتا وتراهن على الواقع الافتراضي

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يأتي تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا في وقت تكافح فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي في مواجهة انتقادات من مشرعين
منصتها.
سيبقى اسم الشبكة "فيسبوك" لكن الشركة الأم ستدعى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، حسب رئيس المجموعة. واختيار الاسم الجديد يأتي في وقت تتعرض فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي لانتقادات من مشرعين وجهات تنظيمية.
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