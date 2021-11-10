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فيسبوك تغير اسمها إلى ميتا وتراهن على الواقع الافتراضي

يأتي تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا في وقت تكافح فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي في مواجهة انتقادات من مشرعين منصتها.