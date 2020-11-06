 فيسبوك تغلق حسابات ″مزيفة″ في ثماني دول بينها مصر والمغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

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فيسبوك تغلق حسابات "مزيفة" في ثماني دول بينها مصر والمغرب

شركة فيسبوك العملاقة تقول إنها أغلقت حسابات وصفحات مزيفة في ثمانية دول من بينها مصر والمغرب وتركيا وأفغانستان، وذلك ضمن تقريرها الشهري عن "السلوك الزائف المنسق".

شعار فيسبوك

شعار فيسبوك

قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني)، إنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة على منصتها كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا، وذلك بسبب "سلوك زائف منسق".

مختارات

قضت محكمة فرنسية بسجن طالبة مسلمة علّقت على منشور بفيسبوك أن صامويل باتي يستحق الموت، في وقت يستمر فيه التحقيق مع والد تلميذة، كان هو من قاد حملة ضد المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي.

بين دعم ترامب والتعاطف مع بادين والوقوف على المسافة ذاتها من الاثنين، تتنوع الآراء والمواقف من السباق الرئاسي الأمريكي في تعليقات مشاهير عرب على مواقع التواصل الاجتماعي. فماذا قالوا؟

فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفته بأنه "عدم احترامها" لقانون يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.

تلجأ الكثير من المؤسسات إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف أكثر على المتقدمين للوظائف. وقد يؤثر ذلك على حظوظ المترشحين في الحصول على عمل من عدمه. كيف ذلك؟

أمام الضغوط القانونية المتزايدة، يعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطوير آليات جديدة للتصدي للأخبار الزائفة و"التغطية المضللة" التي تنشر على موقعه، من خلال الاعتماد على نموذج فريد للذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير إغلاق هذه الشبكات في إطار تقريرها الشهري عن "السلوك الزائف المنسق" والذي أشار أيضا إلى أن فيسبوك أزالت قرابة 8 آلاف صفحة ضالعة في حملات تأثير سياسي مضللة حول العالم في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك باستخدام حسابات زائفة. وتقول فيسبوك إن بعض هذه الصفحات يضم محتوى متصل بالإرهاب.

كما توصلت فيسبوك إلى أن شبكتين "زائفتين" في جورجيا تنشران محتوى سياسيا وقالت إن إحداهما يشغلها أفراد مرتبطون بحزبين سياسيين.

وفي أوكرانيا وميانمار، توصلت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي إلى أن شركات علاقات عامة كانت تدير حملات تضليل مماثلة نيابة عن أحزاب سياسية.

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الارهاب ووسائل التواصل الإجتماعي

وتلاحق الشركة مثل هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات شديدة لعدم تطوير أدوات سريعة بما يكفي لمكافحة المحتوى المتطرف وأنشطة الدعاية المضللة.

يذكر أن شركة فيسبوك حذفت أيضا مجموعة "أوقفوا السرقة!" التي كانت تنشر معلومات مضللة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلة إن المجموعة تتسبب في حدوث احتجاجات حقيقية.

وقال بيان فيسبوك الذي نقلته الإذاعة العامة الأمريكية إن "المجموعة تم تنظيمها حول نزع الشرعية عن العملية الانتخابية، ورأينا دعوات مقلقة للعنف من أعضاء المجموعة".

وجمعت المجموعة أكثر من 300 ألف عضو في غضون أيام حيث نشرت اتهامات بأن الديمقراطيين يسعون لتقويض أصوات الجمهوريين لضمان فوز مرشحهم جو بايدن في انتخابات لا زالت أصواتها قيد الفرز.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب) 

 

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