فيسبوك تدرس إطلاق نسخة من إنستغرام للأطفال أقل من 13 عاماً

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق نسخة من تطبيق تبادل الصور إنستغرام للأطفال أقل من 13 عاماً. ونقل موقع بوزفيد نيوز المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن فيشال شاه، نائب مدير المنتجات في إنستغرام، قوله في رسالة عبر الشبكة الداخلية للشركة "يسرني أن أعلن أننا من الآن فصاعداً جعلنا العمل مع الشباب كأولوية لإنستغرام وأضفناهم إلى قائمة أولوياتنا إتش1".

وأضاف شاه بالقول: "سنقوم ببناء ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على شيئين: الأول تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين والثاني إطلاق إصدار من إنستغرام يسمح للأشخاص الأقل من 13 عاماً لاستخدام إنستغرام بأمان لأول مرة". يُذكر أن الأطفال الأصغر من 13 عاماً لا يمكنهم استخدام تطبيق إنستغرام.

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وكانت شبكة فيسبوك قد طرحت نسخة من برنامج المحادثة الفورية التابع لها ماسنجر لاستخدام الأطفال باسم ماسنجر كيدز في 2017 وتستهدف المستخدمين الأقل من 13 عاماً. وفي حين رفضت شبكة فيسبوك تأكيد هذه الأنباء وقالت في بيان إن الأطفال يسألون بصورة متزايدة آباءهم عما إذا كان يمكنهم الانضمام إلى التطبيقات لمساعدتهم في التواصل مع أصدقائهم.

وجاء في رسالة شاه: "لا توجد حتى الآن خيارات كثيرة أمام الآباء، لذلك فإننا نعمل على تقديم منتجات إضافية، كما فعلنا مع ماسنجر كيدز، الملائم للأطفال والذي يديره الآباء. نحن نبحث الآن عن سبل توفير أدوات لتحكم الآباء في إنستغرام لمساعدة أطفالهم في التواصل مع أصدقائهم واكتشاف عادات واهتمامات جديدة".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)