 فيزر: 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا منذ هجوم حماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2023

زيارة صفحة DW الجديدة

نظرة على صفحة dw.com التجريبية. لم ننته بعد! رأيكم يمكن أن يساعدنا على جعلها أفضل.

الانتقال إلى صفحة dw.com الجديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فيزر: 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا منذ هجوم حماس

أفادت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن بلادها شهدت 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما خرج مناصرو إسرائيل في 413 مظاهرة.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أرشيف (25.10.2023).

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر كشف عن عدد المظاهرات المؤيدة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتركي الديمقراطي، نانسي فيزر، اليوم الأربعاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن عدد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بلغت 450 مظاهرة، وقابلتها 413 مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

مختارات

وأكدت فيزر التضامن مع إسرائيل وأعربت عن معارضتها للتعديات المعادية للسامية، وقالت: "لا ينبغي نقل صراع الشرق الأوسط إلى الشوارع الألمانية" مشيرة إلى أن حرية الحديث والتجمهر والتظاهر من المنجزات المهمة في نظام ديمقراطي ليبرالي مثل ألمانيا.

في الوقت نفسه، قالت فيزر إن الترويج في شوارع ألمانيا للقضاء على اليهود أمر لا يمكن احتماله ويتطلب الصرامة الكاملة من جانب دولة القانون. ورأت أن مثل هذه الفعاليات تعتبر بالنسبة للقوات الشرطية المسؤولة عن تأمينها أبعد ما تكون عن الأمر السهل.

ووجهت الوزيرة الاشتراكية الشكر للشرطة على الصعيد المحلي على جهودها وكذلك وجهت الشكر للشرطة الاتحادية على ما تقدمه من دعم، وقالت: "مهمتكم تؤمن التعايش السلمي في ديمقراطيتنا".

وأعربت فيزر عن اعتقادها بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا تتركز في ولايات شمال الراين ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وهيسن، وقالت إن أغلب جرائم العنف المرتبطة بهذه المظاهرات تم تسجيلها في العاصمة برلين.

وصرحت فيزر بأنه لا ينبغي تعريض الحياة اليهودية في ألمانيا للخطر مرة أخرى على الإطلاق، مضيفة "كل إنسان يعيش في ألمانيا يعيش في إطار هذه المسؤولية"، وشددت على أن "اليهود ينبغي أن يتمكنوا من الشعور بالأمان في ألمانيا".

ووصفت فيزر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل بأنه "أسوأ هجوم على أشخاص يهود منذ المحرقة. مكاننا في هذا الموقف هو إلى جانب إسرائيل، وليس في هذا أي تردد".

 ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden sarah 1

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    سارة شتريكر

    تعيش الكاتبة سارة شتريكر في إسرائيل منذ 5 أعوم، وقد أنجزت أولى رواياتها هنا كما أنجزت للتو قصة قصيرة ستنشر في كتاب لمجموعة من الكتاب الألمان والإسرائيليين.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    القدس - حائط المبكى

    أقدس أماكن اليهود: حائط المبكى في القدس الشرقية.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    فاز توم فرانتس في سنة 2013 بجائزة أفضل طاهٍ في البرنامج الإسرائيلي التلفزي "ماستر شيف"، وأصبح مذذاك مشهورًا في إسرائيل.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    اعتنق توم فرانتس اليهودية قبل 8 أعوام، وهو يفضل الصلاة في كنيس يهودي صغير في القدس كان قد بناه جد زوجته على نفقته الخاصة.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    توم فرانتس

    تصوير في مطبخ عائلة فاديدا المؤلفة من طهاة منذ أجيال. يبحث توم فرانتس في المطبخ القدسي عن مواضيع لكتابه.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    المغنية الإسرائلية ريلي فيلو، 34 عاما، تريد أن تنجح كمغنية في برلين، المدينة التي كانت قد نجحت عمة والدها بها كمغنية قبل أن تقتل في أوشفيتس.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو

    ريلي فيلو وزوجها بنديكت بينفالد وأصدقاء إسرائيليين في مقهى في كرويتسبرغ. في هذا الحي البرليني وفي حي نويكولن المجاور يعيش شباب إسرائيليون كثر.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    ريلي فيلو وشاحاك شابيرا

    الإسرائيليان ريلي فيلو وشاحاك شابيرا متفقان على أنه يمكن تحمل تاريخ شعبهما عبر النكتة اليهودية والسخرية الإسرائيلية.

  • العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    استعداد للعمل كمراسل: يمثل شاحاك شابيرا دور المراسل بغية استطلاع آراء المارة بخصوص اللاسامية والكليشيهات عن اليهود.

  • 28.04.2015 DW Doku Auf immer verbunden Shahak mit Selfie Paar

    العلاقات الألمانية الإسرائيلية- لحمة أبدية

    شاحاك شابيرا

    كثر ممن يزورون النصب التذكاري لضحايا النازية اليهود يأخذون صورًا شخصية بهواتفهم المحمولة. شاحاك شابيرا يواجههم بزعمه أن التقاط الصور الشخصية هنا ممنوع.