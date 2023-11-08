فيزر: 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا منذ هجوم حماس

قالت وزيرة الداخلية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتركي الديمقراطي، نانسي فيزر، اليوم الأربعاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن عدد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بلغت 450 مظاهرة، وقابلتها 413 مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

وأكدت فيزر التضامن مع إسرائيل وأعربت عن معارضتها للتعديات المعادية للسامية، وقالت: "لا ينبغي نقل صراع الشرق الأوسط إلى الشوارع الألمانية" مشيرة إلى أن حرية الحديث والتجمهر والتظاهر من المنجزات المهمة في نظام ديمقراطي ليبرالي مثل ألمانيا.

في الوقت نفسه، قالت فيزر إن الترويج في شوارع ألمانيا للقضاء على اليهود أمر لا يمكن احتماله ويتطلب الصرامة الكاملة من جانب دولة القانون. ورأت أن مثل هذه الفعاليات تعتبر بالنسبة للقوات الشرطية المسؤولة عن تأمينها أبعد ما تكون عن الأمر السهل.

ووجهت الوزيرة الاشتراكية الشكر للشرطة على الصعيد المحلي على جهودها وكذلك وجهت الشكر للشرطة الاتحادية على ما تقدمه من دعم، وقالت: "مهمتكم تؤمن التعايش السلمي في ديمقراطيتنا".

وأعربت فيزر عن اعتقادها بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا تتركز في ولايات شمال الراين ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وهيسن، وقالت إن أغلب جرائم العنف المرتبطة بهذه المظاهرات تم تسجيلها في العاصمة برلين.

وصرحت فيزر بأنه لا ينبغي تعريض الحياة اليهودية في ألمانيا للخطر مرة أخرى على الإطلاق، مضيفة "كل إنسان يعيش في ألمانيا يعيش في إطار هذه المسؤولية"، وشددت على أن "اليهود ينبغي أن يتمكنوا من الشعور بالأمان في ألمانيا".

ووصفت فيزر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل بأنه "أسوأ هجوم على أشخاص يهود منذ المحرقة. مكاننا في هذا الموقف هو إلى جانب إسرائيل، وليس في هذا أي تردد".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

خ.س/أ.ح (د ب أ)