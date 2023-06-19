 فيزر من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2023

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فيزر من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأحد (19 حزيران/يونيو 2023) خلال زيارة لها مع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى تونس، إن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر والحد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.

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مقترح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع تونس قد يحمي الاقتصاد التونسي من خطر الانهيار، غير أن هناك بعض المخاوف من أن تنفيذ المقترح قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية.

وبحث الوزيران مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، خلال الزيارة، ملف الهجرة غير الشرعية المتفاقمة من السواحل التونسية والإنقاذ في البحر المتوسط.

وقالت فيزر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الفرنسي، "بصفتنا أصدقاء أوروبيين، نريد تعزيز التعاون مع تونس". وتابعت الوزيرة "نريد أن نضع معاً حداً لعصابات التهريب الإجرامية، نريد حماية حقوق اللاجئين ووقف الوفيات في البحر الأبيض المتوسط". 

وتأتي زيارة الوزيرين، في أعقاب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، إلى تونس تضمنت الإعلان عن خطة مساعدات لتونس بما يفوق مليار يورو مقابل جهود أكبر في مكافحة الهجرة غير القانونية.

ويستعد البرلمان الأوروبي، لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن، إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، وهو ما ينطبق نظرياً على تونس من بين دول أخرى. 

وترفض تونس هذا المقترح. وقال الرئيس قيس سعيّد اليوم لدى لقائه الوزيرين "إن تونس لن تقبل أبداً بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها". 

الرئيس التونسي استقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

الرئيس التونسي استقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس عمليات ترحيل "قسرية" عبر رحلات عارضة لمهاجرين تونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وتواجه السلطات في تونس ضغوطاً لمناقشة حرية التنقل وتخفيف القيود على تأشيرات الدخول. وتمثل تونس منطقة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا.

ويتواجد الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها بالفعل. وتعتبر مدينة صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة إلى الجزر الإيطالية القريبة

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

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  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

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  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

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  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

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  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

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  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

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  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

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