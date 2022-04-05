فيريرو توقف إنتاجها للشوكولاته في بلجيكا بسبب السالمونيلا

أعلنت هيئة الرقابة البلجيكية للأمن الغذائي الجمعة (الثامن نيسان/أبريل 2022) أن شركة صناعة الشوكولاته والحلويات "فيريرو" ستوقف الإنتاج بمصنع في بلجيكا وستسحب جميع المنتجات التي صنعت به بسبب مخاوف من تفشي السالمونيلا.

وسحبت الشركة الإيطالية العديد من المنتجات المخصصة للأطفال المصنوعة من الشوكولاته من الولايات المتحدة، بعدما سحبت بالفعل منتجات من العديد من الدول الأوروبية وأستراليا في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إن تشكيلة "كيندر هابي مومنتس" و "سلة كيندر ميكس تشوكوليت تريتس" قد "تكون ملوثة" بالسالمونيلا. كان قد تم تصنيع هذين المنتجين في مصنع تم فيه مؤخرا اكتشاف تفشي السالمونيلا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات تسمم بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، ولكن فيريرو سحبت المنتجات كإجراء احترازي "بسبب إصابات بالسالمونيلا بين أشخاص في أوروبا تناولوا منتجات تم تصنيعها في نفس المنشأة". وذكرت الإدارة أنه يجب ألا يتم تناول المنتجات التي تم شراؤها بالفعل، ويجب التواصل مع خدمة المستهلك لاسترداد المال.

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وكانت الشركة قد سحب عدد من منتجات الشوكولاته في أستراليا، بعدما سحبت منتجات من عدة دول أوروبية مطلع هذا الاسبوع. وأعلنت هيئة معايير غذاء استراليا نيوزيلندا أمس الخميس أن المنتجات التي تم سحبها يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا. ويتم بيع المنتجات، وتشمل "كيندر سربرايز"، في سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث. وأضاف بيان الهيئة أنه" لا يتعين أن يأكل الزبائن هذا المنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء والحصول على أموالهم كاملة".

وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن هيئة سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي وهيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي بدئتا تحقيقات في تفشي محتمل بالسالمونيلا وترغبان في نشر تقييم في الأسبوع المقبل. وأشار الموقع إلى أن شركة فيريرو قد اعترفت أمس الخميس أنه تم اكتشاف السالمونيلا بالفعل في 15 ديسمبر 2021.

أكثر من 100 إصابة بالسالمونيلا في أوروبا

وتم تسجيل 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، معظمها بين أطفال دون العاشرة. وجرى تسجيل نحو نصف حالات الاصابة بالسالمونيلا في بريطانيا ، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت فيريرو قد أعلنت الثلاثاء سحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنعها الواقع في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، وألمانيا والسويد. وقالت إنّها تواصل تعاونها مع السلطات الصحية في بريطانيا وإيرلندا "في ضوء تسجيل حالات إصابة بداء السلمونيلا"، رغم "عدم رصد السالمونيلا حتى الساعة في أي منتج تابع لكيندر موجود في هذه السوق".

وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية أفادت الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس برصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية. وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات "كيندر" المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)