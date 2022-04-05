فيريرو توقف إنتاجها للشوكولاته في بلجيكا بسبب السالمونيلا

أعلنت هيئة الرقابة البلجيكية للأمن الغذائي الجمعة (الثامن نيسان/أبريل 2022) أن شركة صناعة الشوكولاته والحلويات "فيريرو" ستوقف الإنتاج بمصنع في بلجيكا وستسحب جميع المنتجات التي صنعت به بسبب مخاوف من تفشي السالمونيلا.
وسحبت الشركة الإيطالية العديد من المنتجات المخصصة للأطفال المصنوعة من الشوكولاته من الولايات المتحدة، بعدما سحبت بالفعل منتجات من العديد من الدول الأوروبية وأستراليا في وقت سابق من الأسبوع.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان إن تشكيلة "كيندر هابي مومنتس" و "سلة كيندر ميكس تشوكوليت تريتس" قد "تكون ملوثة" بالسالمونيلا. كان قد تم تصنيع هذين المنتجين في مصنع تم فيه مؤخرا اكتشاف تفشي السالمونيلا.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات تسمم بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، ولكن فيريرو سحبت المنتجات كإجراء احترازي "بسبب إصابات بالسالمونيلا بين أشخاص في أوروبا تناولوا منتجات تم تصنيعها في نفس المنشأة". وذكرت الإدارة أنه يجب ألا يتم تناول المنتجات التي تم شراؤها بالفعل، ويجب التواصل مع خدمة المستهلك لاسترداد المال.
وكانت الشركة قد سحب عدد من منتجات الشوكولاته في أستراليا، بعدما سحبت منتجات من عدة دول أوروبية مطلع هذا الاسبوع. وأعلنت هيئة معايير غذاء استراليا نيوزيلندا أمس الخميس أن المنتجات التي تم سحبها يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا. ويتم بيع المنتجات، وتشمل "كيندر سربرايز"، في سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث. وأضاف بيان الهيئة أنه" لا يتعين أن يأكل الزبائن هذا المنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء والحصول على أموالهم كاملة".
وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن هيئة سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي وهيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي بدئتا تحقيقات في تفشي محتمل بالسالمونيلا وترغبان في نشر تقييم في الأسبوع المقبل. وأشار الموقع إلى أن شركة فيريرو قد اعترفت أمس الخميس أنه تم اكتشاف السالمونيلا بالفعل في 15 ديسمبر 2021.
أكثر من 100 إصابة بالسالمونيلا في أوروبا
وتم تسجيل 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، معظمها بين أطفال دون العاشرة. وجرى تسجيل نحو نصف حالات الاصابة بالسالمونيلا في بريطانيا ، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت فيريرو قد أعلنت الثلاثاء سحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنعها الواقع في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، وألمانيا والسويد. وقالت إنّها تواصل تعاونها مع السلطات الصحية في بريطانيا وإيرلندا "في ضوء تسجيل حالات إصابة بداء السلمونيلا"، رغم "عدم رصد السالمونيلا حتى الساعة في أي منتج تابع لكيندر موجود في هذه السوق".
وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية أفادت الثلاثاء في تصريح لوكالة فرانس برس برصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية. وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات "كيندر" المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.
ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
من أين يأتي الكاكاو؟
تعد إندونيسيا والإكوادور ونيجيريا من بين أهم دول زراعة الكاكاو، لكن غانا وساحل العاج هما أكبر منتجيّن للكاكاو في العالم، إذ يقدمان ثلثي الإنتاج العالمي من حبوب الكاكاو. وبدأت الدولتان الوقعتان في غرب القارة الإفريقية تحاولان وضع حد أدنى لأسعاره بـ 2600 دولار أمريكي للطن.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
ظروف سيئة
بينما يحب أغلب البشر تناول الشوكولاتة، فإن مزارعي الكاكاو غالباً ما يعملون في ظروف سيئة للغاية، كما أن عمالة الأطفال منتشرة في الكثير من مزارع الكاكاو. وبالمتوسط تكسب الأسرة التي يعمل أفرادها في مزارع الكاكاو بساحل العاج أو غانا يومياً، أقل مما تكلف قطعة شوكولاتة في ألمانيا على شكل بابا نويل. إذ لا يتعدى دخلها يورو واحد في اليوم.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
خطوات غير كافية
حتى السعر الأدنى المطلوب البالغ 2600 دولار لن يكون قفزة كبيرة، بالنظر إلى مستوى الأسعار في السنوات الأخيرة، فقبل الإعلان كان الطن الواحد يكلف 2200 دولارا أمريكيا. لن يكون الحد الأدنى للأسعار المخطط له كافياً للحد من فقر المزارعين بشكل مستدام في بلدان الكاكاو، كما يقول الخبراء.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
تقلبات كبيرة في الأسعار
غير أن مستوى الأسعار يعاني من تقلبات كبيرة بسبب قلة المحصول إثر الجفاف وتراجع مستوى الأمطار وتفشي الآفات والاضطرابات السياسية في مناطق زراعة الكاكاو وكذلك المضاربات. في الثمانينيات كان الكاكاو من الثمار المربحة للغاية، ثم حدث انخفاض كبير في الأسعار حتى مطلع الألفية، لكن الأسعار عادت بعد ذلك للارتفاع في السوق العالمية.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
نسبة ضئيلة للغاية
بيد أن ارتفاع الأسعار لا يعني بطبيعة الحال المزيد من الأموال للمنتجين، فصغار المزارعين لا يحصلون سوى على 6 بالمئة من سعر قطعة الشوكولاتة التي تباع في متاجر ألمانيا على سبيل المثال، بعدما كانت النسبة تصل إلى 16 بالمئة في ثمانينات القرن الماضي.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
رجال مسنين وأشجار قديمة
يبلغ متوسط عمر المزارعين في غرب إفريقيا 50 عاماً، فالكثير من الشباب لا يرون أي آفاق مستقبلية في الزراعة بسبب انخفاض الدخل. ولا يتوقع سوى خمس المزارعين في غانا أن يواصل أبناؤهم زراعة الكاكاو مستقبلاً. قلة المزارعين تعني بضرورة الحال قلة المحصول وقلة المعروض وارتفاع الأسعار. لكن الإيرادات تصب في نهاية المطاف بشكل رئيسي في جيوب تجار التجزئة.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
أربعة سنتات
يمكن أن تكون أحوال مزارعي الكاكاو أفضل بكثير. إذا ارتفعت أسعار الشوكولاتة قليلاً، فإن ذلك سيساهم في حل مشكلة الفقر المتفشي بينهم. على افتراض أن المزارعين لا يحصلون سوى على نحو أربعة سنتات من سعر لوح شوكولاتة بالحليب في أحسن الأحوال، فإن إضافة أربعة سنتات أخرى تعني مضاعفة دخلهم.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
القليل يأتي بالكثير أيضاً!
توصلت دراسة في جامعة أركنساس الأمريكية إلى انه لو حصل مزارعو الكاكاو في غانا على زيادة في الدخل تصل إلى 50 بالمائة فقط، فإنه يمكن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في هذا البلد، وبالتالي إبعادهم عن هذا العمل الشاق والخطر.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
مشكلة حرب الأسعار
لكن هذه الزيادة في الأسعار - على قلتها- ستحدث خللاً في التنافس المحموم بين شركات المبيعات، فمثلاً أسواق السوبر ماركت على تمنع قدر المستطاع أي تغيير حتى لو كان سنتاً واحداً فقط. وحتى الشوكولاتة التي تحمل ختم "منظمة التجارة العادلة" لا تغير في الأمر كثيراً، على الرغم من الخطط لرفع الحد الأدنى لسعر الطن من الكاكاو 2400 دولار أمريكي.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
حان الوقت للتغيير!
على الأقل تضمن منتجات التجارة العادلة الزراعة في ظل ظروف اجتماعية مقبولة من خلال أجور أفضل وعدم استعباد المزارعين. ومن يريد أن يغير من سلوكه الاستهلاكي ويشتري الشوكولاتة التي تحمل ختم "منظمة التجارة العادلة"، فإن بالتأكيد سيستمع بتناولها مرتاح الضمير. هايكه فيشر/ هنّا فوكس/ ع.غ
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
كيف أثر كورونا على الشوكولاتة؟
خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفض الطلب على الشوكولاتة بسبب إغلاق منافذ بيعها حول العالم. وفي أوروبا التي تعد أكبر مستهلك للشوكولاتة، مع بدء أزمة كورونا ظهرت توقعات بتراجع في عملية طحن حبوب الكاكاو اللازمة قد يصل إلى ١١ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
أزمة في بلجيكا!
وبالنسبة لبلجيكا على وجه الخصوص، مثلت أزمة كورونا مشكلة كبيرة حيث تعتبر البلاد رائدة في صناعة وبيع الشوكولاتة. وتسببت أزمة كورونا في خسارة بعض التجار لملايين اليوروهات التي كان قد تم دفعها مسبقاً لتجهيز الشوكولاتة المخصصة لعيد الفصح هذا العام عقب إغلق المصانع والمتاجر وانخفاض الإقبال، وفقاً لتقارير إعلامية.
-
الشوكولاتة معشوقة الملايين.. هل تركها كورونا سالمة؟
موجة ثانية من الفيروس؟
يرى موقع investing.com، أن الضرر الحقيقي على سوق الشوكولاتة حول العالم يمكن أن يقع في حالة ظهور موجة ثانية من الفيروس المستجد تجبر المزارعين في دول غرب أفريقيا المصدرة لحبوب الكاكاو على ترك محاصيلهم.