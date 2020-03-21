++ فيروس يحبس أنفاس العالم- متابعة متواصلة لأخبار كورونا++

14.44 فرنسا تشدد القيود على تحركات الأشخاص

تعتزم فرنسا تشديد القيود على الخروج من المنازل كجزء من الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع استمرار المقيمين في الخروج من منازلهم. حتى اليوم أبلغت فرنسا عن إصابة 12612 شخص بفيروس كورونا، توفي منهم 450 شخصا.

ميدان تروكادير في باريس خاليا من الناس تقريبا بسبب الإجراءات التي فرضتها السلطات الفرنسية

14:34 ارتفاع الإصابات في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإمارتية اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 153 إصابة ، وشفاء 38 حالة حتى الآن.



12:23 ارتفاع عدد الإصابات في هولندا

قالت سلطات الصحة الهولندية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة. وبذلك يقفز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عاما.



14.21 لبنان: فيروس كورونا بدأ مرحلة الانتشار

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن المجموع النهائي للحالات المثبتة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 206 حالات ، مشيرة إلى أنه وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم اعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وأضافت أن "هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار". وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 187 حالة.



14.07 ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا

السلطات الصحية في سويسرا تقول إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 6100؛ أي بزيادة نحو 25 بالمئة عن أمس فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصا مضيفة أن المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا في أوروبا، تواجه ضغطا شديدا.

14.02 الاتحاد الاوروبي يصادق على خطة لتأمين 300 مليار كقروض للشركات

صادقت المفوضية الأوروبية السبت على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو. وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.



13:54 ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد الاجمالي إلى 392 حالة، فيما تعافت ثماني حالات ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم

13.64 مجلس الوزراء السوري يقرر إغلاق الاسواق وتعليق العمل في الوزارات بسبب كورونا

13.07 الأوقاف المصرية تقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

قرر وزير الأوقاف في مصر محمد مختار جمعة إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا فى كل المساجد على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير، فى بيان صحفي اليوم ، أن القرار يأتى حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات. وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا فى الجامع الأزهر لمدة أسبوعين. أمرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر اليوم السبت بإغلاق جميع كنائسها وإيقاف القداسات لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



12.58 أكثر من 11 ألف وفاة في العالم نتيجة فيروس كورونا

توفي 11,401 شخصا على الأقل بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية السبت الساعة 11,00 ت غ. وأحصيت 271,660 إصابة في 164 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء. ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، اذ صار عدد كبير من الدول يقتصر على احصاء الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفيات.



12.48 طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين

قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتين

بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك حسبما ورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم



خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. ((يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

12.23 ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا

أفادت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 أمس. كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24926 اليوم السبت بعدما بلغ 19980 في البيانات المعلنة أمس.



11.18 ألمانيا: مشروع قانون يمنع فسخ عقد الإيجار إذا تأخر السداد بسبب كورونا

حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من مشروع قانون مقدم من وزارت العدل والداخلية والاقتصاد في

ألمانيا يراعي مصاعب الالتزام بسداد الإيجارات بسبب أزمة كورونا الراهنة. وينص مشروع القانون على منع فسخ عقد الإيجار بالنسبة للمستأجرين الذين تسببت الأزمة الراهنة في تراكم ديون الإيجار عليهم.



11:14 وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية: التزام واسع النطاق بقيود التجول

قال يوآخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، إن هناك التزاما واسع النطاق بالقيود المفروضة على التجول في الولاية منذ منتصف ليلة أمس الجمعة. وفرضت ولاية بافاريا منذ منتصف ليلة أمس قيودا واسعة النطاق على التجول بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتستثني السلطات الخروج من المنزل لأسباب ضرورية، كالذهاب إلى العمل أو شراء احتياجات ضرورية أو الحاجة الملحة إلى الذهاب إلى طبيب أو التريض والتنزه في الهواء الطلق.

مدينة ميونيخ الألمانية ويبدو الشارع هنا في قلب المدينة خاليا من المارة وتوقفت حركة الحياة اليومية بعد قرار بافاريا بفرض قيود صارمة على التجول.

11:14 تركيا توقف النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بسبب كورونا

أعلنت الخارجية الألمانية أن تركيا أوقفت حركة النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بالكامل تقريبا اعتبارا من ليلة الجمعة/ السبت الماضية بسبب أزمة كورونا. وكتبت الوزارة في تنويهاتها المتعلقة بالسفر على الإنترنت إن مغادرة تركيا عبر دولة ثالثة لا تزال متاحة اليوم السبت، ودعت إلى استغلال هذه الفرصة، وقالت "اتصلوا على الفور بشركات الطيران أو بمنظمي الرحلات السياحية واستفيدوا فورا الآن من وجود مقاعد خالية لكي تعودوا إلى ألمانيا فورا".



11:11 ألمانيا زيادة عدد الوفيات

معهد روبرت كوخ للأبحاث في ألمانيا يعلن أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا يبلغ 47 بزيادة 16 وفاة عن يوم أمس الجمعة. ويقول المعهد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 16662 حالة.

11:08 ارتفاع حصيلة الوفيات في إيران إلى 1556 شخص

أعلنت إيران اليوم السبت (21 مارس/ آذار 2020) تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556 في البلد التي تعد بين دول العالم الأكثر تأثّرا بالوباء. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تأكيد 966 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في إيران إلى 20 ألفا و610.



الساعة (بتوقيت وسط أوروبا): 11:05 "غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا

أطلقت شركة غوغل الأمريكية العملاقة، صاحبة أكبر موقع للبحث على شبكة الإنترنت، موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، هو موقع: "google.com/covid19"

ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به. ويوجد في أعلى صفحة الموقع إطار صغير بعنوان "معلومات" يصف أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى نصائح بشأن الوقاية و العلاج، من منظمة الصحة العالمية.

ص.ش/ع.ج.م (وكالات)