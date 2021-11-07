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يدمر فيروس نقص المناعة الخلايا التائية في الجهاز المناعي. وإذا ترك دون علاج ، فإن ما يسمى الأمراض المحددة للإيدز مثل السل والالتهابات الأخرى تحدث، بحيث لا يمكن للكائن الحي مكافحتها.
يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.
من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.
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جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
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