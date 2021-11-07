فيروس نقص المناعة

احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية

من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.