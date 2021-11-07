 فيروس نقص المناعة | صحتك بين يديك | DW | 26.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

فيروس نقص المناعة

يدمر فيروس نقص المناعة الخلايا التائية في الجهاز المناعي. وإذا ترك دون علاج ، فإن ما يسمى الأمراض المحددة للإيدز مثل السل والالتهابات الأخرى تحدث، بحيث لا يمكن للكائن الحي مكافحتها.

مشاهدة الفيديو 01:55

المزيد من المركز الإعلامي

إقبال كبير في النمسا للحصول على اللقاح 07.11.2021

بايونتيك ستقدم طلباً للحصول على الموافقة على لقاح كورونا للأطفال 5-11 سنة 27.10.2021

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine rote Aids-Schleife liegt auf einem Globus, aufgenommen in Frankfurt (Oder) am 29.11.2010. Am 01.12.2013 ist Welt-Aids-Tag. Weltweit sterben rund 4000 Menschen pro Tag an den Folgen von Aids. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب 01.12.2020

المناعة ضد كوفيد تجلب البهجة للأطفال في موسكو 26.12.2020

المزيد صحتك بين يديك

ILLUSTRATION - Eine rote Aids-Schleife liegt auf einem Globus über dem Kontinent Afrika, aufgenommen in Frankfurt (Oder) am 29.11.2010. Die WHO hat den 1. Dezember als den Weltaidstag 1988 ausgerufen. Rund um den Globus erinnern am 1. Dezember verschiedenste Organisationen an das Thema Aids und rufen dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit HIV-Infizierten, Aids-Kranken und den ihnen nahestehenden Menschen zu zeigen. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn

خرافات حول الإيدز 26.11.2021

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حياة طبيعية! 26.11.2021

Die Fitness-Trainerin Vivien Wettig im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين صحية 26.11.2021

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - نقص المناعة البشرية وتداعياتها 26.11.2021

اقرأ أيضا

Students hold red ribbons during an event to mark World AIDS Day at a high school in Hefei, Anhui province, China November 30, 2017. Picture taken November 30, 2017. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

يتم تناوله عبر الحقن.. بريطانيا تقر علاجاً جديداً للإيدز 21.11.2021

يوصف بأنه علاج "ثوري" لمرض الإيدز يتم تناوله من خلال الحقن كل شهرين. المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية (نيس) أوصى بتقديم عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص.

Zutaten fuer frische vegetarische Gemuesebruehe, Porree, Moehren, Knoblauch, Sellerie, Zwiebeln, Muskatnuss, Rosmarin / Gemüsebrühe, Suppentasse, Möhren, Karotten, Staudensellerie, Suppenkelle | Verwendung weltweit

احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية 14.11.2021

من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.

29.05.2021 Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. (zu dpa «Unerreichbare Herdenimmunität bei Corona? - Delta und weitere Risiken») +++ dpa-Bildfunk +++

بدون أعراض ـ كم عدد ناقلي عدوى كورونا غير المرئيين؟ 18.09.2021

مع انطلاق جائحة كورونا، تضاربت التقديرات بشأن عدد المصابين بدون أعراض والذين يلعبون دورا هائلا في انتشار الوباء. وماذا عن الملقحين والأعراض البعيدة المدى والجرعة الثالثة والتلقيح المعزز ودوافع الرافضين للتطعيم؟

ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

هل جرعة اللقاحات التنشيطية ضرورية؟ ولماذا هذا الانقسام حولها؟ 22.11.2021

جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟