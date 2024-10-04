فيروس ماربورغ.. ما خطورته ومدى انتشاره في ألمانيا؟

تسبب الاشتباه بإصابة شخصين بفيروس ماربورغ في انتشار الخوف من انتشاره، خاصة في ولاية هامبورغ الألمانية. فهل تأكدت الإصابات بالفيروس فعلا؟ وما هي أعراضه؟ ومامدى خطورته؟

بعدما أعلنت ولاية هامبورغ الألمانية مساء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2024عن الاشتباه في إصابة شخصين بعدوى فيروس ماربورغ، أعلنت السلطات أن الاختبارات جاءت سلبية، وأن الشخصين اللذان تم فحصهما على متن طائرة قادمة من رواندا إلى فرانكفورت، غير مصابين بالفيروس.

أحد هذين الشخصين، حسب تقرير لصحيفة تاغس شاو الألمانية، هو طالب طب في منتصف العشرينيات من عمره، وتم الاشتباه في إصابته بالفيروس لأنه كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الغثيان، لكنه لم يصب بالحمى.

ووفقا للسلطات، ستستمر فترة مراقبته لـ 21 يوما، في المنطقة الخاصة بمستشفى جامعة هامبورغ-إيبندورف (UKE)، ثم سيليها العزل المنزلي تحت إشراف الهيئة الصحية المسؤولة.

كما سيتم أيضًا مراقبة حالة الشخص المرافق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم التأكيد أيضا أنه لم يحصل أي تفشي للفيروس على متن الطائرة التي كان الراكبان على متنها.

ما هو فيروس ماربورغ وما أعراضه؟

إن الإصابة بفيروس ماربورغ تؤدي فورا إلى ارتفاع الحمى النزفية وظهور أعراض مثل آلام العضلات وتشنجات البطن والإسهال والقيء الدموي.

صورة مجهرية إلكترونية لفيروس ماربورغ. صورة من: CDC/dpa/picture alliance

وتنتقل العدوى إلى البشر من خلال الاتصال المباشر مع سوائل من جسم للمصابين، مثل الدم، لكنها لا تنتقل عن طريق الهواء، وتتراوح فترة الحضانة بين 2 إلى 21 يوما.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد توفي ما بين 24 إلى 88 بالمائة من المصابين في حالات تفشي الفيروس سابقا. كما أن الفيروس ينتمي إلى فئة فيروس الإيبولا.

وبحسب معهد بيرنهارد نوتشت للطب الاستوائي، فإن الثعلب الطائر المصري، الذي يرتبط بالخفافيش، هو أحد الناقلين للمرض عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، مثل الدم، وليس عن طريق الهواء.

البروفيسور ستيفان غونتر، رئيس قسم تشخيص الفيروسات في المعهد، قال في تصريحات لصحيفة t-online الألمانية، إن الإجراءات الاحترازية المكثفة التي تم الالتزام بها بعد الاشتباه، كانت منطقية.

كما أوضح المتحدث أن فيروس ماربورغ نادر للغاية، حتى في إفريقيا، وأن حالات تفشي المرض أقل بكثير مقارنة بالإيبولا. إضافة إلى أن الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الاتصال المباشر وليس عن طريق الهواء، وبالتالي فإن احتمال الإصابة بالعدوى منخفض جدًا.

كما أوضح معهد بيرنهارد نوتشت للطب الاستوائي في هامبورغ، أنه لا يوجد حاليا علاج محدد ولا لقاح له. وبحسب إدارة الصحة الأمريكية " سي دي سي"، لم يتم تسجيل أي تفش للمرض في ألمانيا منذ عام 1967.

تصنيع للقاح فيروس كورونا سابقا في أحد المختبرات الألمانية صورة من: BionTech/REUTERS

ما علاقة مدينة ماربورغ بالفيروس؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حدث أول تفشي معروف للمرض في العالم في عام 2018 بألمانيا. لكن في عام 1967، أصيب به 29 شخصًا في ماربورغ، وتوفي سبعة منهم.

كان المصابون موظفين في المختبر أصيبوا بالفيروس بسبب تواجدهم في مختبر القرود الذي تجرى التجارب حول فيه، ولهذا السبب يحمل الفيروس أيضًا اسم المدينة الواقعة في وسط ولاية هيسن.

أين وصل انتشار الفيروس في إفريقيا؟

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس ماربورغ في رواندا ليصل العدد الإجمالي إلى 36 خلال يوم واحد. كما أعلنت وزارة الصحة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا أنه من غير المعروف حاليًا مكان نشأة المرض ووقته.

كما سجلت دولة تنزانيا المجاورة حالات إصابة بفيروس ماربورغ في عام 2023، في حين سجلت أوغندا حالات مماثلة في عام 2017.

م.ب

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