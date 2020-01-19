فيروس كورونا يقلب موازين سوق انتقالات الدوري الألماني

كاي هافيرتز (20 عاماً، باير ليفركوزن)

تألق اللاعب الألماني الشاب كاي هافيرتز مع بايرليفركوزن جعل أندية أخرى تتنافس على ضمه مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي. صفقة انتقال هافيرتز كان من المتوقع أن تكون هي الأغلى هذا الصيف بقيمة مالية قد تصل إلى مئة مليون يورو. إلا أن كورونا قلب الموازين، خاصة مع تخوف الأندية من المرور بأزمات مادية في حال استمرار توقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى تعليق صفقة انتقال هافيرتز لأجل غير مسمى.

النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز تعطل انتقاله إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا، فقد كان من المتوقع أن تكون صفقة انتقاله هذا الصيف هي الأغلى في الدوري الألماني.

وفي حال عدم عودة المباريات سيكمل هافيرتز عقده مع باير ليفركوزن المستمر حتى صيف 2021، ومن المتوقع إضافة بنود لعقد اللاعب تمنحه بعض المزايا وتسمح له بالانتقال قبل انتهاء عقده في صيف العام المقبل بشرط حصول ليفركوزن على مبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 60 مليون يورو.

تيمو فيرنر (24 عاماً، لايبزيغ)

مسألة انتقال تيمو فيرنر إلى الفريق البافاري كانت مطروحة على الساحة الصيف الماضي، حيث مازال في منافسة مباشرة مع ليروي ساني زميله في المنتخب الألماني ولاعب مانشستر سيتي. وبينما يفضل مدير النشاط الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حاميديتش ضم ساني، يميل مدرب الفريق البافاري هانزي فليك إلى التعاقد مع فيرنر. لن يكون انتقال فيرنر صعباً، حيث أن اللاعب لديه حق الانتقال مقابل شرط جزائي مذكور في عقده. وإذا أراد الفريق البافاري ضم فيرنر، فسيتعين عليه دفع مبلغ 60 مليون يورو.

فيليبي كوتينيو (27 عاماً، بايرن ميونيخ)

النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لم يتم حسم موقفه مع بايرن بعد، وهناك سيناريوهات مفتوحة سواء لتمديد إعارته لبايرن أو انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

يختلف الأمر مع اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، فالسؤال هنا: هل يمكنه البقاء مع بايرن ميونيخ؟ وهل لديه الرغبة في ذلك؟ يذكر أن كوتينيو انتقل للنادي للبافاري على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة الأسباني. وبالرغم من أدائه المُرضي مع بايرن ميونيخ بصناعته لستة أهداف وإحرازه لثمانية خلال 22 مباراة، إلا أن النادي البافاري لم يحسم قراره بشأن ضمه بعد. ومن المتوقع أن ينتقل كوتينيو إلى إنجلترا على سبيل الإعارة إما إلى تشيلسي أو توتنهام، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. فهل سيمدد بايرن ميونيخ استعارته للاعب بدلاً من دفع مئة مليون يورو لضمه؟

جايدون سانشو (20 عاماً، بوروسيا دورتموند)

يتمنى جايدون سانشو نجم دورتموند اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أيضا وتربط تقارير صحفية بينه وبين أندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد

تتنافس عدة أندية إنجليزية على ضم اللاعب الشاب ومن ضمنها تشيلسي ومانشستر يونايتد، وبحسب تقارير صحف إنجليزية يبدو سانشو متحمساً للانضمام إلى مان يونايتد بشرط تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الخامس حالياً على قائمة الدوري الإنجليزي الذي توقف قبل نهايته بتسع جولات بسبب كورونا، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع. ولم يحسم سانشو أمره بعد، ولكن المؤكد هو أنه في حالة انتقال اللاعب إلى ناد آخر قبل انتهاء عقده مع دورتموند في 2022، فإن الأخير سيحصل على مبلغ طائل.

اليكساندر نوبل (23 عاماً، شالكه)

على النقيض من اللاعبين السابقين، حسم حارس مرمى شالكه أمره منذ فترة بقراره الانتقال لبايرن ميونيخ. إلا أن مانويل نوير لن يتنازل عن حراسة عرين الفريق البافاري بسهولة، وهو الأمر الذي قد ينتهي بنوبل على مقاعد البدلاء. لذلك فمن المتوقع أن يضم بايرن ميونيخ الحارس الجديد ويعيره لناد آخر حتى يحصل على المهارات والخبرات المطلوبة.

ماريو غوتزه (27 عاماً، بوروسيا دورتموند)

ماريو غوتزه لم يحسم موقفه بعد من البقاء في ألمانيا أو الرحيل إلى الدوري الإسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي.

لم يحسم غوتزه حتى الآن خطوته التالية بعد انتهاء عقده مع دورتموند، إذ صرح لوكالة الأنباء الألمانية أن مستقبله الرياضي سيتضح أكثر عندما "تعود الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى". وأضاف غوتزه: "قررت التجديد في تخطيطي لمستقبلي الرياضي"، في إشارة لانضمامه لشركة استشارات رياضية جديدة.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة لغوتزه خارج ألمانيا، حيث أظهرت عدة أندية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا رغبة في ضمه. وبعد إعلان لاعب المانشافت عن حمل زوجته، من المحتمل أن يلعب ذلك دوراً في إختياره لناديه الجديد، حيث سيكون ذلك أيضاً موطن الأسرة الصغيرة.

أندرياس شتن زيمونس/س.ح/ص.ش