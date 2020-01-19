 فيروس كورونا يقلب موازين سوق انتقالات الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.04.2020

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رياضة

فيروس كورونا يقلب موازين سوق انتقالات الدوري الألماني

توقف النشاط الكروي بسبب كورونا أدى إلى إيقاف سوق الانتقالات مؤقتاً في الدوري الألماني، فمن هم النجوم الذين قد ينتقلون لأندية جديدة هذا الصيف؟ما مصير هؤلاء النجوم في سوق الانتقالات الصيفي؟

المهاجم تيمو فيرنر، هداف فريق لايبزيغ الألماني

هل سينتقل تيمو فيرنر إلى بايرن ميونيخ؟ اللاعب لديه حق الانتقال مقابل شرط جزائي محدد في عقده.

كاي هافيرتز (20 عاماً، باير ليفركوزن)

تألق اللاعب الألماني الشاب كاي هافيرتز مع بايرليفركوزن جعل أندية أخرى تتنافس على ضمه مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي. صفقة انتقال هافيرتز كان من المتوقع أن تكون هي الأغلى هذا الصيف بقيمة مالية قد تصل إلى مئة مليون يورو. إلا أن كورونا قلب الموازين، خاصة مع تخوف الأندية من المرور بأزمات مادية في حال استمرار توقف النشاط الرياضي، مما أدى إلى تعليق صفقة انتقال هافيرتز لأجل غير مسمى.

كاي هافيرتز لاعب بايرليفركوزن

النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز تعطل انتقاله إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا، فقد كان من المتوقع أن تكون صفقة انتقاله هذا الصيف هي الأغلى في الدوري الألماني.

وفي حال عدم عودة المباريات سيكمل هافيرتز عقده مع باير ليفركوزن المستمر حتى صيف 2021، ومن المتوقع إضافة بنود لعقد اللاعب تمنحه بعض المزايا وتسمح له بالانتقال قبل انتهاء عقده في صيف العام المقبل بشرط حصول ليفركوزن على مبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 60 مليون يورو.

تيمو فيرنر (24 عاماً، لايبزيغ)

مسألة انتقال تيمو فيرنر إلى الفريق البافاري كانت مطروحة على الساحة الصيف الماضي، حيث مازال في منافسة مباشرة مع ليروي ساني زميله في المنتخب الألماني ولاعب مانشستر سيتي. وبينما يفضل مدير النشاط الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حاميديتش ضم ساني، يميل مدرب الفريق البافاري هانزي فليك إلى التعاقد مع فيرنر. لن يكون انتقال فيرنر صعباً، حيث أن اللاعب لديه حق الانتقال مقابل شرط جزائي مذكور في عقده. وإذا أراد الفريق البافاري ضم فيرنر، فسيتعين عليه دفع مبلغ 60 مليون يورو.

فيليبي كوتينيو (27 عاماً، بايرن ميونيخ)

النجم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني

النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لم يتم حسم موقفه مع بايرن بعد، وهناك سيناريوهات مفتوحة سواء لتمديد إعارته لبايرن أو انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

يختلف الأمر مع اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، فالسؤال هنا: هل يمكنه البقاء مع بايرن ميونيخ؟ وهل لديه الرغبة في ذلك؟ يذكر أن كوتينيو انتقل للنادي للبافاري على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة الأسباني. وبالرغم من أدائه المُرضي مع بايرن ميونيخ بصناعته لستة أهداف وإحرازه لثمانية خلال 22 مباراة، إلا أن النادي البافاري لم يحسم قراره بشأن ضمه بعد. ومن المتوقع أن ينتقل كوتينيو إلى إنجلترا على سبيل الإعارة إما إلى تشيلسي أو توتنهام، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. فهل سيمدد بايرن ميونيخ استعارته للاعب بدلاً من دفع مئة مليون يورو لضمه؟

جايدون سانشو (20 عاماً، بوروسيا دورتموند)

الإنجليزي جايدون سانشو نجم دورتموند الألماني

يتمنى جايدون سانشو نجم دورتموند اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أيضا وتربط تقارير صحفية بينه وبين أندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد

تتنافس عدة أندية إنجليزية على ضم اللاعب الشاب ومن ضمنها تشيلسي ومانشستر يونايتد، وبحسب تقارير صحف إنجليزية يبدو سانشو متحمساً للانضمام إلى مان يونايتد بشرط تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الخامس حالياً على قائمة الدوري الإنجليزي الذي توقف قبل نهايته بتسع جولات بسبب كورونا، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع. ولم يحسم سانشو أمره بعد، ولكن المؤكد هو أنه في حالة انتقال اللاعب إلى ناد آخر قبل انتهاء عقده مع دورتموند في 2022، فإن الأخير سيحصل على مبلغ طائل.

اليكساندر نوبل (23 عاماً، شالكه)

على النقيض من اللاعبين السابقين، حسم حارس مرمى شالكه أمره منذ فترة بقراره الانتقال لبايرن ميونيخ. إلا أن مانويل نوير لن يتنازل عن حراسة عرين الفريق البافاري بسهولة، وهو الأمر الذي قد ينتهي بنوبل على مقاعد البدلاء. لذلك فمن المتوقع أن يضم بايرن ميونيخ الحارس الجديد ويعيره لناد آخر حتى يحصل على المهارات والخبرات المطلوبة.

ماريو غوتزه (27 عاماً، بوروسيا دورتموند)

ماريو غوتزه لاعب دورتموند

ماريو غوتزه لم يحسم موقفه بعد من البقاء في ألمانيا أو الرحيل إلى الدوري الإسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي.

لم يحسم غوتزه حتى الآن خطوته التالية بعد انتهاء عقده مع دورتموند، إذ صرح لوكالة الأنباء الألمانية أن مستقبله الرياضي سيتضح أكثر عندما "تعود الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى". وأضاف غوتزه: "قررت التجديد في تخطيطي لمستقبلي الرياضي"، في إشارة لانضمامه لشركة استشارات رياضية جديدة.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة لغوتزه خارج ألمانيا، حيث أظهرت عدة أندية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا رغبة في ضمه. وبعد إعلان لاعب المانشافت عن حمل زوجته، من المحتمل أن يلعب ذلك دوراً في إختياره لناديه الجديد، حيث سيكون ذلك أيضاً موطن الأسرة الصغيرة.

أندرياس شتن زيمونس/س.ح/ص.ش

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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