فيروس كورونا يفتك بحيوان المنك الأمريكي

أعلن طبيب بيطري بولاية يوتا الأمريكية أن عدوى فيروس كورونا قد تسببت في القضاء على الكثير من حيوانات المنك، خاصة الكبيرة منها في السن. وقد وصلت النسبة إلى وفاة 50٪ منها داخل المزارع التي تُربى داخلها، موضحا أن حيوانات المنك الصغيرة لم تتضرر بشكل كبير. لكن الخسائر الكبيرة أدت إلى فرض الحجر الصحي في تسع مزارع تأثرت بتفشي كوفيد 19.

وقد أعلنت وزارة الزراعة الفيدرالية (USDA) عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك الأمريكية في ولاية يوتا. وتم تأكيد تشخيصها في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي. وأوضح الطبيب البيطري، دين تايلور، في تصريح له لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن السلطات علمت بإصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة عمال المزارع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول الموضوع، أنه "بعد نفوق أعداد كبيرة من حيوان المنك في المزارع بشكل لافت للانتباه، قام مختبر التشخيص البيطري في ولاية يوتا بعمليات تشريح للعديد من الحيوانات المصابة". ليتم تأكيد إصابتها بالفايروس بعد إرسال عينات إلى مختبرين. كما تم تأكيد حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان الأمريكيتين، حسب ما نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية.

حيوان المنك الذي توفيت أعداد كبيرة منه في ولاية أمريكية

وسجلت الإصابات الأولى في صفوف حيوانات المنك بهولاندا، إذ نُقِلت عدوى الفيروس للمنك الهولندي لأول مرة من قبل مزارع، كما حددت الحكومة حالتين نقلت فيهما العدوى من حيوان المنك إلى البشر في شهر مايو/ أيار الماضي، "وهما الحالاتان الوحيدتان لانتقال الفيروس من حيوان إلى إنسان منذ ظهوره. في حين تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يمكن أن ينقلوا العدوى للحيوانات"، تضيف "الغارديان".

وأوضح الطبيب تايلور أن "علامات إصابة حيوان المنك تشبه أعراض الإصابة عند الإنسان. إذ تبدأ بتنفسه عبر الفم، وظهور إفرازات من العيون والأنف، كما أنهم في العادة يموتون في اليوم الموالي لظهور الأعراض". وأكد البيطري أنه لم يتم بعد استعمال خيار القتل الرحيم مع الحيوانات المصابة في الولاية. مؤكدا أن السلطات المسؤولة عن القطاع الفلاحي والصحي تنسق مع أصحاب المزارع لمنع انتشار الفايروس أكثر.

وأوضح الطبيب البيطري في تصريحاته لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية "بمجرد الانتهاء من الاختبارات، سنضع خطة حكومية لمنع انتشار الفيروس بين المزارع"، التي يصل عددها إلى 245 مزرعة منك في 22 ولاية.

يشار إلى أنه قد ظهرت حالات تفشي للفيروس بين حيوانات المنك في كل من إسبانيا والدنمارك، وقد قتلت هذه البلدان منذ ذلك الحين أكثر من مليون حيوان منك كإجراء احترازي.

م.ب/ص.ش