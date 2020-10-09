 فيروس كورونا يفتك بحيوان المنك الأمريكي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.10.2020

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منوعات

فيروس كورونا يفتك بحيوان المنك الأمريكي

استطاع فيروس كورونا إلحاق ضرر هائل بحيوانات المنك الأمريكية. إذ تم الإعلان عن وفاة أعداد كبيرة منه بولاية يوتا الأمريكية. فكيف انتقل الفايروس لهذا الحيوان؟

حيوان المنك الذي فتك به فيروس كورونا بولاية يوتا الأمريكية

حيوان المنك الذي فتك به فيروس كورونا بولاية يوتا الأمريكية

أعلن طبيب بيطري  بولاية يوتا الأمريكية أن عدوى فيروس كورونا قد تسببت في القضاء على الكثير من حيوانات المنك، خاصة الكبيرة منها في السن. وقد وصلت النسبة إلى  وفاة  50٪ منها داخل المزارع التي تُربى داخلها، موضحا أن حيوانات المنك الصغيرة لم تتضرر بشكل كبير. لكن الخسائر الكبيرة أدت إلى فرض الحجر الصحي في تسع مزارع  تأثرت بتفشي كوفيد 19.

مختارات

اتضح للعلماء أن فيروس كورونا يشكل خطراً كبيراً على القردة في حال انتقل إليها من الإنسان .. فهل زادت هذه الجائحة من حدة تهديد البشر لهذا النوع من الحيوانات؟

مازال المصدر الرئيسي للعدوى بفيروس كورونا المستجد هو انتقاله من فرد لآخر. لكن ماذا عن انتقال العدوى من الإنسان للحيوان المنزلي؟ وفي المقابل هل هناك دلائل على نشر الحيوانات المنزلية للعدوى بين الناس؟

وقد أعلنت وزارة الزراعة الفيدرالية (USDA) عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك الأمريكية في ولاية يوتا. وتم تأكيد تشخيصها في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي. وأوضح  الطبيب البيطري، دين تايلور، في تصريح له لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن السلطات علمت بإصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة عمال المزارع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول الموضوع، أنه "بعد نفوق أعداد كبيرة من حيوان المنك في المزارع بشكل لافت للانتباه، قام مختبر التشخيص البيطري في ولاية يوتا بعمليات تشريح للعديد من الحيوانات المصابة". ليتم تأكيد إصابتها بالفايروس بعد إرسال عينات إلى مختبرين. كما تم تأكيد حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان الأمريكيتين، حسب ما نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية.

Mink

حيوان المنك الذي توفيت أعداد كبيرة منه في ولاية أمريكية

وسجلت الإصابات الأولى في صفوف حيوانات المنك بهولاندا، إذ نُقِلت عدوى الفيروس للمنك الهولندي لأول مرة من قبل مزارع، كما حددت الحكومة حالتين نقلت فيهما العدوى من حيوان المنك إلى البشر في شهر مايو/ أيار الماضي، "وهما الحالاتان الوحيدتان لانتقال الفيروس من حيوان إلى إنسان منذ ظهوره. في حين تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بـ Covid-19  يمكن أن ينقلوا العدوى للحيوانات"، تضيف "الغارديان".

وأوضح  الطبيب تايلور أن "علامات إصابة حيوان المنك تشبه أعراض الإصابة عند الإنسان. إذ تبدأ بتنفسه عبر الفم، وظهور إفرازات من العيون والأنف، كما أنهم في العادة يموتون في اليوم الموالي لظهور الأعراض". وأكد البيطري أنه لم يتم بعد استعمال خيار القتل الرحيم مع الحيوانات المصابة في الولاية. مؤكدا أن السلطات المسؤولة عن القطاع الفلاحي والصحي تنسق مع أصحاب المزارع لمنع انتشار الفايروس أكثر.

وأوضح الطبيب البيطري في تصريحاته لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية "بمجرد الانتهاء من الاختبارات، سنضع خطة حكومية لمنع انتشار الفيروس بين المزارع"، التي  يصل عددها إلى 245 مزرعة منك في 22 ولاية.

يشار إلى أنه قد ظهرت حالات تفشي للفيروس بين حيوانات المنك في كل من إسبانيا والدنمارك، وقد قتلت هذه البلدان منذ ذلك الحين أكثر من مليون حيوان منك كإجراء احترازي.

م.ب/ص.ش

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


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