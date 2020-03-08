فيروس كورونا يعصف بإيران و50 حالة وفاة جديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" اليوم (الأحد الثامن من آذار/ مارس 2020) تعليق كافة رحلاتها الجوية إلى أوروبا وحتى إشعار آخر. ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية فإن القرار يأتي "بعدما فرض الجانب الأوروبي قيودا لأسباب غير معلومة على كافة رحلات الشركة". وأوضح مسؤولو الشركة أنه يتم إجراء مفاوضات لمعالجة التعليق واستئناف تسيير الرحلات للدول الأوروبية.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 195 بعد تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة. كما أعلن أن 2134 من المصابين قد تعافوا بالفعل.

فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الأحد غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران. ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المنافذ هي الشلامجه والشيب وزرباطيه والمنذرية ومندلي. وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، أنه "تمت المباشرة بغلق المنافذ اعتبارا من اليوم ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة 64 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء". وفيما يخص المسافرين العراقيين، أوضحت الهيئة أنه "سيتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من آذار/مارس الجاري، وسيتم السماح بدخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا". وكانت السلطات العراقية قررت الجمعة إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعا للعودة منها. وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 آذار/ مارس، قبل أن تتوقف جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك تسجيل أكثر من عشر حالات وفيات بسبب كورونا في إيران إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3YLXL طهران تتعهد بالتزام الشفافية بخصوص وباء كورونا

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن هناك "إجراءات خاصة مع السعوديين العائدين من إيران"، لم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن هناك 128 مواطنا سعوديًا أفصحوا عن تواجدهم في طهران". وكشف المتحدث في مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفق احترازات معينة للوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة". وأضاف

"أنه سيتم التأكد من خلال الفحوصات ما إذا كانت هناك حالات إيجابية من عدمه بشأن الإصابة بـفيرورس كورونا ووضعهم في الإجراءات الصحية المناسبة سواء في الحجر أو العزل، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة".

في السياق نفسه، تدرس حكومة كوريا الجنوبية خطة لإرسال طائرة لإجلاء رعاياها من إيران هذا الأسبوع، وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية في سول اليوم الأحد أن السفارة الكورية الجنوبية في إيران تتصل بالكوريين الجنوبيين، الذين يعملون أو يقيمون في البلاد لتسألهم عما إذا كانوا يرغبون في إجلائهم إلى بلادهم.

يشار إلى أن هناك حوالي 220 مواطنا كوريا جنوبيا في إيران ومن المتوقع أن يستقل حوالي مئة منهم طائرة طيران عارض للعودة إلى بلادهم، باستثناء هؤلاء الذين عادوا بالفعل. وتعتزم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إجلائهم هذا الأسبوع، إذا أمكن، وتجري مشاورات ذات صلة مع طهران.

وتطلب حكومة سول إعداد طائرة طيران عارض من دولة ثالثة، حيث أنه من المستحيل إرسال طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية بشكل مباشر لإجلائهم، بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران.

م.م/ و.ب (د ب أ)