 فيروس كورونا يضع زياش في موقف معقد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

فيروس كورونا يضع زياش في موقف معقد

يري تقرير صحفي أن فيروس كورونا وضع نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في موقف معقد للغاية. فيما لا يعرف بعد مصير أغلب الدوريات الأوروبية، التي توقفت بسبب كورونا.

حكيم زياش بقميص فرؤيقه السابق أجاكس أمستردام

حكيم زياش بقميص فرؤيقه السابق أجاكس أمستردام

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن فيروس كورونا، وضع نجم أياكس أمسترادم حكيم زياش في موقف معقد، وأضافت أنه لا يعرف بعد إن كان الدولي المغربي، سيكمل الموسم برفقة فريق العاصمة الهولندية.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي، قد أعلن قبل أسابيع عن تعاقده رسمياً مع حكيم زياش، إذ سينتقل الدولي المغربي إلى فريقه الجديد بداية من الصيف، إلا أن انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية، ربما يؤثر على خطط الكثير من الأندية الأوروبية.

وأوضحت "ديلي ستار" أن أغلب الدوريات الأوروبية متوقفة الآن بسبب الفيروس، وأضافت أن الاتجاه الراجح في هولندا، هو مواصلة منافسات الدوري بعد التغلب على الفيروس، وذلك عوضاً عن تعليقه بشكل نهائي.

وتابع نفس المصدر أن حكيم زياش، مجبر بموجب عقده مع تشيلسي على الانضمام رسمياً إلى الفريق في الأول من يوليو/تموز المقبل، ما قد يُسبب مشكلة لأياكس أمستردام وتشيلسي أيضاً، وأضافت أن زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس أمستردام بعد الأول من يوليو.

ولفت نفس المصدر أنه لا يعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، وأردف أنه لا يعرف إن كان سيسمح لحكيم زياش باللعب مع تشيلسي، في حال استمرار منافسات الدوري الإنجليزي في الصيف، وذلك لأنه غير مسجل مع الفريق في هذا الموسم.

 

رضوان مهدوي

 

مختارات

بعد انضمام زياش لتشيلسي.. نظرة على اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي

يستعد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، حينما يرتدي قميص تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، لينضم إلى قائمة اللاعبين العرب الذي يتنافسون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. (14.02.2020)  

صراع لندني على حكيم زياش

كشف تقرير صحفي أن توتنهام وأرسنال دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش. فيما وضع نادي العاصمة الهولندية شرطاً للتخلي عن الدولي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية. (06.01.2020)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam

حكيم زياش يكشف خبايا طفولته.. تعاطيت المخدرات! 17.02.2020

أكد حكيم زياش نجم أياكس أمستردام أنه عاش طفولة صعبة للغاية بعد وفاة والده. الدولي المغربي تعاطى المخدرات والخمر ووجد نفسه في دوامة يصعب الخروج منها إلاّ أنه عاد إلى الطريق الصحيح على يد شخص قدم ليه يد المساعدة.

Atletico Madrid Diego Costa

كوستا يتذرع بكورونا للهرب من الصحفيين! 13.03.2020

بعدما حجز أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للدور المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تذرع مهاجم الفريق دييغو كوستا بفيروس كورونا للهرب من أسئلة الصحفيين. مزحة كوستا جرت عليه انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

International Champions Cup: FC Arsenal - FC Chelsea | Antonio Rüdiger

نجم تشيلسي يعترف بمرارة: العنصرية انتصرت لكني لن أستسلم 24.02.2020

بعدما تعرض لهتافات عنصرية في أكثر من مرة، اعترف نجم تشيلسي أنطونيو روديغر بمرارة أن "العنصرية انتصرت". المدافع الألماني أكد أنه لن يستسلم وسيظل صوته عالياً في هذه المعركة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجوم كرة القدم يتحدون في مواجهة كورونا

فيروس كورونا يضع زياش في موقف معقد

رياح التغيير قد تعصف بخماسي ليفربول

وفاة مدرب إسباني شاب بسبب فيروس كورونا

هل يُفسد رونالدو خطة برشلونة؟

في زمن كورونا..زوجة فيرمينيو توجه له رسالة رومانسية