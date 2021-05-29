 فيروس كورونا يتحور أكثر من 30 مرة بجسد سيدة مصابة بالإيدز | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

فيروس كورونا يتحور أكثر من 30 مرة بجسد سيدة مصابة بالإيدز

في حالة نادرة بجنوب إفريقيا، ظل فيروس كورونا في جسد سيدة مصابة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) لمدة سبعة أشهر، بعدما تحور لأكثر من 30 مرة، من بينها نسختان خطيرتان، حسبما نشر باحثون في دراسة. فما السبب؟

في حالة نادرة بجنوب إفريقيا، ظل فيروس كورونا في جسد سيدة مصابة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) لمدة سبعة أشهر

في حالة نادرة بجنوب إفريقيا، ظل فيروس كورونا في جسد سيدة مصابة بمرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) لمدة سبعة أشهر

كشف باحثون في جنوب إفريقيا شفاء سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من كورونا، رغم تحور الفيروس المستجد داخل جسدها لأكثر من 30 مرة.

وأعلن باحثون من جامعة كوازولو ناتال في ديربان إصابة هذه السيدة التي تبلغ من العمر 36 عاماً بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول 2020، حيث استقر الفيروس المستجد في جسدها لمدة سبعة أشهر، حسبما نقل موقع "براكسيس فيتا" الألماني، نقلا عن موقع "انسايدر".

مختارات

قال أطباء من تايلاند إنهم حققوا نجاحاً في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيراً خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

تشخيص الإصابة بمرض الإيدز في الثمانينيات كان أشبه بعقوبة الإعدام للمصاب. ولكن كثيرين عاشوا فترة أطول بكثير مما كان متوقعا، مثل الألماني غيرهارد، الذي يروي قصة تعايشه مع الفيروس منذ أكثر من 30 عاما.

ونُشرت دراسة، لم تخضع بعد للمراجعة العلمية لهذه الحالة الفردية في الثالث من يونيو/ حزيران 2021، حيث وجد الباحثون بحسب ما جاء في الدراسة أن الفيروس تحور لأكثر من 30 مرة، بعدما رُصد 13 تغييرا في بروتين سبايك و19 نوعًا آخر يمكن أن تؤثر على سلوك الفيروس.

وتشكل العديد من هذه الطفرات مدعاة للقلق، خصوصا نوعان منها هما: (E484K)، وهو جزء من متغير ألفا (سابقًا B.1.1.7) و (N510Y) وهو جزء من النسخة التجريبية (سابقًا B.1.351).

هذه النتائج توضح أن إمكانية حدوث طفرات كورونا لدى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تبقى أكثر ورودا. ويرجع البروفيسور توليو دي أوليفيرا، المشرف على الدراسة سبب ذلك إلة ضعف الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يبقى داخل أجسادهم لمدة طويلة.

ع.ش

  • Symbolbild - HIV-Virus - Aids (picture-alliance/Photoshot/B. Coleman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟

    يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.

  • Symbolbild HIV-Virus (picture-alliance/AP Photo/C. Goldsmith)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    متى شُخصت الإصابة الأولى؟

    رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو بالتأكيد من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • AIDS HIV Medikamente (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل ما زال المرض قاتلاً؟

    في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، وكان بمقدورها أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.

  • Themenheader AIDS Symbolbild

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما حجم خطر العدوى؟

    الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الأنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.

  • Symbolbild Drogenabhängigkeit (picture-alliance/dpa)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تحصل العدوى؟

    لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.

  • Lesotho Mobile Gesundheitsversorgung: Bluttests (picture-alliance/AP Photo/D. Farrell)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل يمكن الشفاء منه؟

    فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.

  • Pakistan HIV-Test (Getty Images/AFP/R. Tabassum)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟

    هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.

  • AIDS HIV rote Schleife Rio de Janeiro (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    الحاجة لمزيد من التوعية

    ... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.

  • HIV Aids Symbol Schleife (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟

    كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى رفع عدد المصابين بنحور 293 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة وما يصل إلى 184 ألف حالة وفاة بين مرضى الإيدز. ووفقاً للإحصائيات الأممية العام الماضي كان هناك نحو 700 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز عام 2019 ونحو 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

  • Myanmar AIDS Patienten Medikamente

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    90-90-90

    كان من المقرر أن يكون هذا العام علامة فارقة في مكافحة الإيدز من خلال تحقيق أهداف استراتيجية "90-90-90"، أي 90 بالمئة من المتعايشين مع الفيروس، 90 بالمئة من المصابين يتلقون العلاج وانخفاض الحمل الفيروسي لدى 90 بالمئة ممن يتلقون العلاج، لكن المساعي الدولية تأخرت في تحقيق تلك الأهداف، ثم جاءت جائحة كورونا لتهدد بالكثير من المكاسب في مكافحة الإيدز.

  • Deutschland Corona-Testcenter

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف

    أعلنت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً أن أوروبا الشرقية باتت تشهد ارتفاعاً في حالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب غير المشخّصة، وسط دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف عن هذا الفيروس المسبّب للايدز. وتشمل المنطقة التي يغطّيها المكتب الأوروبي 53 بلداً، من بينها روسيا ودول عدّة في آسيا الوسطى حيث سجّل أيضا ارتفاع مقلق.


 

مواضيع ذات صلة

Vietnam | Coronavirus | Hanoi

تجمع بين البريطانية والهندية..اكتشاف سلالة كورونا جديدة بفيتنام 29.05.2021

اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا تنتقل سريعا عبر الجو وتعد مزيجا من النسختين الهندية والبريطانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

Indien | Hinduistisches Krematorium in Turbhe, Maharashtra

مأساة كورونا في الهند.. عمال محارق الجثث يتحملون عبء الأزمة 30.05.2021

تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.

USA Spritze und USDollar. Konzept für das Gesundheitswesen.

هل ينفع تعليق حقوق ملكية لقاحات كورونا في مكافحة الجائحة؟ 07.05.2021

يرى مؤيدو تعليق حقوق ملكية اللقاحات أن القيام به يرفع الإنتاج ويساعد الدول الفقيرة، فيما تعارضه الشركات المصنعة بحجة أن التعليق "لن يزيد الإنتاج علبة واحدة". حجج المؤيدين والمعارضين معروفة، لكن من سينتصر في النهاية؟