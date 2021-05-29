فيروس كورونا يتحور أكثر من 30 مرة بجسد سيدة مصابة بالإيدز

كشف باحثون في جنوب إفريقيا شفاء سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من كورونا، رغم تحور الفيروس المستجد داخل جسدها لأكثر من 30 مرة.
وأعلن باحثون من جامعة كوازولو ناتال في ديربان إصابة هذه السيدة التي تبلغ من العمر 36 عاماً بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول 2020، حيث استقر الفيروس المستجد في جسدها لمدة سبعة أشهر، حسبما نقل موقع "براكسيس فيتا" الألماني، نقلا عن موقع "انسايدر".
ونُشرت دراسة، لم تخضع بعد للمراجعة العلمية لهذه الحالة الفردية في الثالث من يونيو/ حزيران 2021، حيث وجد الباحثون بحسب ما جاء في الدراسة أن الفيروس تحور لأكثر من 30 مرة، بعدما رُصد 13 تغييرا في بروتين سبايك و19 نوعًا آخر يمكن أن تؤثر على سلوك الفيروس.
وتشكل العديد من هذه الطفرات مدعاة للقلق، خصوصا نوعان منها هما: (E484K)، وهو جزء من متغير ألفا (سابقًا B.1.1.7) و (N510Y) وهو جزء من النسخة التجريبية (سابقًا B.1.351).
هذه النتائج توضح أن إمكانية حدوث طفرات كورونا لدى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تبقى أكثر ورودا. ويرجع البروفيسور توليو دي أوليفيرا، المشرف على الدراسة سبب ذلك إلة ضعف الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يبقى داخل أجسادهم لمدة طويلة.
ع.ش
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟
يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
متى شُخصت الإصابة الأولى؟
رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو بالتأكيد من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
هل ما زال المرض قاتلاً؟
في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، وكان بمقدورها أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
ما حجم خطر العدوى؟
الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الأنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كيف تحصل العدوى؟
لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
هل يمكن الشفاء منه؟
فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟
هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
الحاجة لمزيد من التوعية
... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟
كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى رفع عدد المصابين بنحور 293 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة وما يصل إلى 184 ألف حالة وفاة بين مرضى الإيدز. ووفقاً للإحصائيات الأممية العام الماضي كان هناك نحو 700 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز عام 2019 ونحو 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
90-90-90
كان من المقرر أن يكون هذا العام علامة فارقة في مكافحة الإيدز من خلال تحقيق أهداف استراتيجية "90-90-90"، أي 90 بالمئة من المتعايشين مع الفيروس، 90 بالمئة من المصابين يتلقون العلاج وانخفاض الحمل الفيروسي لدى 90 بالمئة ممن يتلقون العلاج، لكن المساعي الدولية تأخرت في تحقيق تلك الأهداف، ثم جاءت جائحة كورونا لتهدد بالكثير من المكاسب في مكافحة الإيدز.
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حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب
دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف
أعلنت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً أن أوروبا الشرقية باتت تشهد ارتفاعاً في حالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب غير المشخّصة، وسط دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف عن هذا الفيروس المسبّب للايدز. وتشمل المنطقة التي يغطّيها المكتب الأوروبي 53 بلداً، من بينها روسيا ودول عدّة في آسيا الوسطى حيث سجّل أيضا ارتفاع مقلق.