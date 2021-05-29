فيروس كورونا يتحور أكثر من 30 مرة بجسد سيدة مصابة بالإيدز

كشف باحثون في جنوب إفريقيا شفاء سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من كورونا، رغم تحور الفيروس المستجد داخل جسدها لأكثر من 30 مرة.

وأعلن باحثون من جامعة كوازولو ناتال في ديربان إصابة هذه السيدة التي تبلغ من العمر 36 عاماً بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول 2020، حيث استقر الفيروس المستجد في جسدها لمدة سبعة أشهر، حسبما نقل موقع "براكسيس فيتا" الألماني، نقلا عن موقع "انسايدر".

ونُشرت دراسة، لم تخضع بعد للمراجعة العلمية لهذه الحالة الفردية في الثالث من يونيو/ حزيران 2021، حيث وجد الباحثون بحسب ما جاء في الدراسة أن الفيروس تحور لأكثر من 30 مرة، بعدما رُصد 13 تغييرا في بروتين سبايك و19 نوعًا آخر يمكن أن تؤثر على سلوك الفيروس.

وتشكل العديد من هذه الطفرات مدعاة للقلق، خصوصا نوعان منها هما: (E484K)، وهو جزء من متغير ألفا (سابقًا B.1.1.7) و (N510Y) وهو جزء من النسخة التجريبية (سابقًا B.1.351).

هذه النتائج توضح أن إمكانية حدوث طفرات كورونا لدى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تبقى أكثر ورودا. ويرجع البروفيسور توليو دي أوليفيرا، المشرف على الدراسة سبب ذلك إلة ضعف الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث يمكن لفيروس كورونا أن يبقى داخل أجسادهم لمدة طويلة.

ع.ش