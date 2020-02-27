فيروس كورونا يبلغ "نقطة حاسمة" وألمانيا "مستعدة" لمواجهته

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً داعيا إلى "التحرك سريعاً" لاحتوائه. وقال للصحافيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة".
وأشار أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا الى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين. وحضّ الدول التي لا يزال فيها انتشار فيروس كوفيد-19 بمراحله الأولى إلى "التحرك سريعاً"، مضيفاً "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً".
لدى ألمانيا خطط لمواجهة أي وباء
من جانبه أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان وجود خطط لدى بلاده لمواجهة أي وباء، في ظل انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد حاليا، جاء ذلك في رده على احتمال وجود أوجه ضعف في تنفيذ خطط مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال شبان أيضا إن علاج أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد لا يستلزم مؤسسات عزل ذات إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف شبان أنه وفقا للمعلومات الحالية، تكفي وحدة العناية المركزة العادية والعزل العادي للعلاج من الفيروس، وأشار إلى أن هناك عدة آلاف من الأسرّة المتوافرة لمواجهة هذه الظروف. وتابع أنه من الممكن في أي وقت إنشاء وحدات عزل مؤقتة أخرى. ونفى شبان بذلك تقارير مفادها أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المؤسسات العلاجية للمصابين.
بدوره تعهد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير باتخاذ تدابير مضادة من جانب الحكومة الاتحادية، حال حدوث انتشار كبير لفيروس كورونا المتحور الجديد في ألمانيا. وقال ألتماير إن الحكومة الاتحادية في مرحلة التفكير حاليا بشأن كيفية اتخاذ رد فعل "إذا لزم الأمر" حال استمرار تردي الوضع.
واستبعد الوزير الألماني أن يكون لفيروس كورونا "تأثيرات محددة" على التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الأمر لا يزال مبكرا للغاية لإصدار بيان ثابت. يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تتوقع لعام 2020 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1,1% بعد التراجع الذي تمت معايشته العام الماضي.
أ.ح/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
نقاط العبور مغلقة
تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
شوارع خالية
جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
انتشار سريع
في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إجراءات وقائية
الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
كل شيء نفد
حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
قناع مزدوج
هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
موضة رغم كورونا
تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.
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كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا
إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات
في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.