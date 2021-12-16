فيروس كورونا وتحدياته على البشر

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في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): ارتفاعُ عدد الوفيات في ألمانيا بسبب الجائحة، وحاجةُ ذويهم إلى الرعاية النفسية، وتَقَدُّم حملة التطعيم في البرازيل، وتشكيك في اللقاحات في كينيا، ومعاناةُ قطاع السياحة في جزيرة بالي الإندونيسية.
مع تفاقم انتشار فيروس كورونا في ألمانيا يوماً بعد يوم وتزايد الجدل حول التطعيم الإلزامي ، يلوح الجدل التالي في الأفق: هل يجب تطعيم الأطفال الصغار؟ DW تبحث في الحقائق.
تحدثت تقارير إعلامية عن رفض عدد من اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بحجج وسباب عدة. فهل تقابل هذه الأسباب مبادرات للتوعية؟
مع استمرار "مأساة كورونا" في الهند، تسارع دول العالم لمساعدتها في تخفيف الأزمة، في حين تستمر المظاهرات المطالبة بتخفيف إجراءات احتواء كورونا في دول أخرى، مثل البرازيل. وتنشغل دول أخرى، مثل ألمانيا، بتسريع وتيرة التطعيم.
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى مشارف 160 مليون حالة. وتتصدرأمريكا دول العالم، تليها الهند التي سجلت أكثر من 4000 وفاة أمس. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن المتحوّر الهندي تم رصده في 44 بلداً.
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