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فيروس كورونا وتحدياته على البشر

في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): ارتفاعُ عدد الوفيات في ألمانيا بسبب الجائحة، وحاجةُ ذويهم إلى الرعاية النفسية، وتَقَدُّم حملة التطعيم في البرازيل، وتشكيك في اللقاحات في كينيا، ومعاناةُ قطاع السياحة في جزيرة بالي الإندونيسية.