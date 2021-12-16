 فيروس كورونا وتحدياته على البشر | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

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DW الأخبار

فيروس كورونا وتحدياته على البشر

في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): ارتفاعُ عدد الوفيات في ألمانيا بسبب الجائحة، وحاجةُ ذويهم إلى الرعاية النفسية، وتَقَدُّم حملة التطعيم في البرازيل، وتشكيك في اللقاحات في كينيا، ومعاناةُ قطاع السياحة في جزيرة بالي الإندونيسية.

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