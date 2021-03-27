فيروس كورونا.. هل انتقل من حيوان وسيط في الصين للبشر؟

دعا تقرير حول منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى إجراء دراسات جديدة في الصين وأماكن أخرى لتحديد الحيوان الوسيط الذي نقل الفيروس إلى البشر. ولم تحدث خلاصات التقرير المنتظر بشدة لفريق خبراء منظمة الصحة العالمية ونظرائهم الصينيين مفاجأة.

وجاء التقرير بعد 15 شهراً من ظهور أولى الإصابات بكوفيد-19 في مدينة ووهان. ومنذ ذلك الوقت، أوقعت الجائحة أكثر من 2.78 مليون وفاة في العالم، وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الدولي.

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين (29 مارس/ آذار 2021) أن الفرضيات حول منشأ جائحة "كوفيد-19" تبقى مفتوحة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن "جميع الافتراضات مطروحة على الطاولة وتستحق المزيد من الدراسة الشاملة بناءً على ما رأيته حتى الآن".

وأوضح أدهانوم غيبرييسوس أن التقرير سيُنشر يوم غد الثلاثاء.

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ترجيحات وتوصيات بمزيد من الدراسة

هذا وشارك 17 خبيراً صينياً وعدد مماثل من الخبراء الدوليين في بعثة ووهان بين 14 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط، بعد أكثر من عام على إعلان أول إصابات في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفق التقرير.

ورجّح الخبراء أن أولى الإصابات جرت في وقت سابق بين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وبداية ديسمبر/ كانون الأول، وأكدوا أنه لم يكن ممكناً التوصل إلى خلاصة نهائية حول دور سوق ووهان أو كيف وصل الفيروس إليه. واعتبرت عضوة البعثة، عالمة الفيروسات الهولندية ماريون كوبمانس، في تغريدة الاثنين أن التقرير "بداية جيدة".

ويؤكد تقرير الخبراء الاستنتاجات الأولية التي قدّموها في التاسع من فبراير/ شباط في المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، إذ رجّحوا النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني، وهو على الأرجح الخفافيش، إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد.

ما يزال العلماء يبحثون عن الحيوان الوسيط الذي نقل الفيروس من منبعه إلى البشر (أرشيف)

ويعتبر التقرير أن فرضية الانتقال المباشر من الحيوان المصدر (أو الخزان) إلى الإنسان "ممكنة إلى مرجّحة". ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجمدة، وهي النظرية التي ترجّحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو "ممكن".

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ويوصي التقرير بمواصلة الدراسات على قاعدة هذه الفرضيات الثلاث، ويستبعد في المقابل إمكان أن يكون الفيروس انتقل إلى الإنسان جراء حادث في مختبر.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن دراسات سلسلة الإمداد لسوق هوانان (وغيرها من أسواق ووهان) لم تؤد إلى إيجاد "أدلة على وجود حيوانات مصابة، لكن تحليل سلاسل الإمداد وفّر معلومات" مجدية لدراسات لاحقة محددة الأهداف، خصوصاً في مناطق مجاورة.

ودعا الخبراء إلى "عدم إهمال المنتجات الحيوانية المصدر القادمة من مناطق تقع خارج نطاق جنوب شرق آسيا".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)