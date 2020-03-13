فيروس كورونا: مارادونا يوجه رسالة مؤثرة للإيطاليين

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، رسالة دعم للإيطاليين الذين يمرون بفترة صعبة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى وفاة ما يناهز 1016 شخصا وإصابة أكثر من 15 ألف شخص في البلاد.
ونشر مارادونا صورة له على تطبيق "إنستغرام"، وهو يرتدي قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني. إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لهم رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".
وأضاف مارادونا (59 عاماً)، الذي توّج بطلا للدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 "هناك (في إيطاليا)، أدرك الجميع أن عليهم البقاء في منازلهم. آمل أن نمتثل بهم في الأرجنتين في الوقت المناسب".
ولفت "الفتى الذهبي" إلى أن "بعض الناس يضحكون علينا ولكن الحقيقة هي أنه يوم السبت الماضي، لم يكن أحد يتحدث عن وباء هنا (في الأرجنتين)، استقبلنا جميعا بعضنا البعض بقبلة وكانت الملاعب ممتلئة على آخرها".
وقررت الحكومة الأرجنتينية أمس الخميس، تعليق وصول الرحلات الدولية من الدول الأكثر تضرراً من فيروس "كوفيد-19"وستقام بعض مباريات كرة القدم الان بدون جمهور.
وقال مارادونا "آمل أن نتمكن جميعا من الخروج من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة. هناك (في إيطاليا) وهنا. من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ويمكن حل هذا الموضوع من خلال التعليم والطاعة والاحترام. حظا سعيدا للجميع".
ر.م/ع.ج.م ( أ ف ب)
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الكاتب: عبد الكريم اعمارا