 فيروس كورونا: مارادونا يوجه رسالة مؤثرة للإيطاليين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

فيروس كورونا: مارادونا يوجه رسالة مؤثرة للإيطاليين

بعد تفشي فيروس كورنا المستجد في إيطاليا، وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا رسالة دعم للإيطاليين. وتمنى مارادونا أن يخرج الجميع من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة.

يحمل مارادونا الكثير من الذكريات في إيطاليا.

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا رسالة دعم للإيطاليين.

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، رسالة دعم للإيطاليين الذين يمرون بفترة صعبة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ما أدى إلى وفاة ما يناهز 1016 شخصا وإصابة أكثر من 15 ألف شخص في البلاد.

 ونشر مارادونا صورة له على تطبيق "إنستغرام"، وهو يرتدي قميص نابولي فريقه خلال حقبة الثمانينيات في ملعب سان باولو وكتب معلقا عليها "عشت في نابولي لمدة سبع سنوات، لدي عائلة هناك، والكثير من الناس الذين أحبهم والذين يحبونني. إيطاليا جزء من حياتي وأريد أن أرسل لهم رسالة دعم في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف مارادونا (59 عاماً)، الذي توّج بطلا للدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 "هناك (في إيطاليا)، أدرك الجميع أن عليهم البقاء في منازلهم. آمل أن نمتثل بهم في الأرجنتين في الوقت المناسب".

ولفت "الفتى الذهبي" إلى أن "بعض الناس يضحكون علينا ولكن الحقيقة هي أنه يوم السبت الماضي، لم يكن أحد يتحدث عن وباء هنا (في الأرجنتين)، استقبلنا جميعا بعضنا البعض بقبلة وكانت الملاعب ممتلئة على آخرها".

 وقررت الحكومة الأرجنتينية أمس الخميس، تعليق وصول الرحلات الدولية من الدول الأكثر تضرراً من فيروس "كوفيد-19"وستقام بعض مباريات كرة القدم الان بدون جمهور.

 وقال مارادونا "آمل أن نتمكن جميعا من الخروج من هذه الأزمة بأفضل طريقة ممكنة. هناك (في إيطاليا) وهنا. من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ويمكن حل هذا الموضوع من خلال التعليم والطاعة والاحترام. حظا سعيدا للجميع".

ر.م/ع.ج.م ( أ ف ب)

  • Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    منذ عام 2009 والمنافسة محتدمة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على جائزة كرة الفيفا الذهبية. فكلا اللاعبين يمتاز بقدرة غير عادية لقلب موازين المباراة وتحقيق الفوز.

  • Ronaldinho und Zinedine Zidane

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    إذا تم الحديث عن المهارات الفردية يتبادر إلى أذهاننا أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلية رونالدينيو، وبلغ التنافس ذروته منذ عام 2005 على شكل أشرطة الفيديو في موقع اليوتيوب.

  • Casillas und Gianluigi Buffon

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    تمتع الحارسان الإسباني إيكر كاسياس والإيطالي جانلويجي بوفون منذ وقت مبكر بالنجومية، فبوفون شارك في الدوري الممتاز لأول مرة وهو في سن الـ17 عاما وكاسياس في سن الـ18 عاما، وكلا الحارسين حقق ألقابا أوروبية وعالمية.

  • Francesco Totti und Alessandro Del Piero

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    اللاعبان الإيطاليان المخضرمان أليساندرو دل بييرو، أيقونة يوفونتوس تورين، وفرانشيسكو توتي، أحد رموز فريق روما، تنافسا على قميص صانع الألعاب في المنتخب الإيطالي ونادرا ما لعبا معا ضمن صفوفه.

  • Steven Gerrard und Frank Lampard

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    وفي إنجلترا قرر اللاعبان ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد اعتزال اللعب في الدوري الممتاز لمواصلة حياتهما الوظيفية، وأعطى لاعبا خط الوسط الكثير لفريقيهما واشتهرا بالتسديدات القوية والتمريرات المحكمة.

  • Jens Lehmann und Oliver Kahn

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    هيمن الحارس أوليفر كان في البونديسليغا لصالح بايرن ميونيخ وفي حراسة شباك المنتخب الألماني، لكن مدرب فريق المنتخب الألماني كلينسمان اختار الغريم التقليدي له الحارس يانس ليمان لحراسة المرمى في نهائيات بطولة كأس العالم 2006.

  • Harald Toni Schumacher und Uli Stein

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    حارسان ألمانيان آخران تنافسا فيما بينهما، أولي شتاين الذي لعب في صفوف فريقي فرانكفورت وهامبورغ، والحارس هارالد شوماخر الذي لعب في صفوف كولونيا وشالكه.

  • Roy Keane und Patrick Vieira

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    تميزت اللقاءات التي جمعت بين مانشستر يونايتد وأرسنال دائما بالمنافسة القوية، وجسد كل من الآيرلندي روي موريس كين ضمن مانشستر يونايتد واللاعب الفرنسي باتريك فييرا ضمن أرسنال هذه المنافسة .

  • Frank Rijkaard und Rudi Völler

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    دوليا، تصدرت حادثة رودي فولر وفرانك ريكارد وبصق ريكارد على فولر في أكثر من مناسبة في مباراة ثمن نهائي بطولة كاس العالم 1990 والتي جمعت بين الغريمين التقليديين ألمانيا وهولندا.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    ثنائيات متنافسة على كرة القدم

    دوليا أيضا، لازال النقاش جاريا بين عشاق الكرة حول من هو أفضل لاعب في التاريخ، ورغم أن كفة الفيفا مالت لبيليه ومنحته جائزة لاعب القرن الـ20 إلا أن الكثيرين يرون أن مارادونا هو من كان يستحق هذه الجائزة. إعداد عبدالكريم عمارا

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


مختارات

مارادونا يطالب الأرجنتين بترك ميسي وشأنه  

ثنائيات متنافسة على كرة القدم

لطالما عاش عشاق الكرة الساحرة بين الحين والآخر تنافسا محتدما بين أسماء لامعة امتدت بعض الأحيان إلى الاستفزاز وعرض المهارات الكروية على أرض الملعب. لنرى معا الثنائيات الكروية التي تنافست فيما بينها في هذه الجولة المصورة. (30.05.2015)  

مواضيع ذات صلة

Emoji Emojis

بسبب كورونا.. موقع إلكتروني يتضامن مع الإيطاليين بخدمة غريبة 13.03.2020

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بسرعة كبيرة في مناطق متفرقة حول العالم، قرر أشهر موقع إباحي في العالم التضامن بطريقة خاصة مع إيطاليا، التي تعتبر حالياً البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من هذا الفيروس.

UEFA EURO 2020 - Portugal - Ukraine

كورونا في الملاعب: روغاني يُطمئن ورونالدو في حجر صحي 12.03.2020

طمأن مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني جمهور فريقه بعدم معاناته من أي أعراض لفيروس كورونا، بينما أعلنت السلطات البرتغالية أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو يخضع لعزل.

Kostümdesigner Horst Raack zum Karneval in Venedig

إيطاليا تعزل بلدات بكاملها وتعلق فعاليات كرنفال البندقية بسبب كورونا 23.02.2020

بعد إصابة العشرات ووفاة اثنين بفيروس كورونا في إيطاليا، قررت الحكومة إغلاق بلدات في شمالي البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصريح، وإلغاء الأنشطة العامة ومبارايات الدوري وكرنفال البندقية في تلك المنطقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 