 فيروس كورونا.. بكين تعزل عشرات الملايين والوباء يصل أوروبا | أخبار | DW | 24.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فيروس كورونا.. بكين تعزل عشرات الملايين والوباء يصل أوروبا

عزلت الصين أكثر من 40 مليون شخص وألغت عدداً من الاحتفالات المقررة بمناسبة السنة القمرية الجديدة في إجراءات لاحتواء فيروس كورونا، هذا فيما أكدت وزيرة الصحة الفرنسية اكتشاف حالتي إصابة.

مشاهدة الفيديو 13:54

مسائيةDW : فيروس كورونا الجديد.. ما مدى خطورته؟

كثّفت الصين الجمعة (24 يناير/ كانون الثاني 2020) جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً.

مختارات

نوع غامض من الالتهاب الرئوي يظهر بمدينة صينية ليعيد إلى الأذهان من جديد فيروس كورونا ويثير المخاوف من انتشاره، خاصة مع تخطيط الملايين من الصينيين السفر بمناسبة العام الصيني الجديد .. فما هي حقيقة هذا المرض الغامض؟ (09.01.2020)

تتسارع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين، كما تسلّلت حالات إصابة في بلدان أخرى منها تايلاند واليابان والولايات المتحدة، ما دفع بمنظمة الصحة إلى التفكير في إعلان حالة الطوارئ. (22.01.2020)

وتضاعفت الحصيلة الرسمية للمصابين بهذا المرض الذي ظهر في ديسمبر/ كانون الأول في سوق في مدينة ووهان، مع وفاة 26 شخصاً بين 830 مصاباً، بينهم 177 في حال خطيرة. وغادر المستشفيات 34 مصابا "تعافوا"، فيما أخضع للفحص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة للمرة الأولى بعيداً عن مركز الوباء: الأولى في هوباي وهي المنطقة المحيطة ببكين والثانية في مقاطعة هايلونغجانغ الواقعة على الحدود مع روسيا. في ووهان التي تعدّ 11 مليون نسمة ووُضعت بحكم الأمر الواقع تحت الحجر الصحي منذ الخميس، يقول سائق سيارة أجرة "هذا العام، عامنا الجديد مخيف جداً... لا نجرؤ على الخروج بسبب الفيروس".

و كان موظفو المترو في بيكين يرتدون زياً لحماية أنفسهم وقياس حرارة أجسام المسافرين عند مدخل محطة بيكين الرئيسة. ويزداد إلغاء الاحتفالات وإغلاق المواقع لمنع انتشار الفيروس. وتبدأ العطل الطويلة للعام الصيني الجديد الجمعة عشية بدء سنة الفأر في 25 كانون الثاني/يناير. ويتنقل خلال هذه العطلة مئات الملايين، الأمر الذي يفاقم العدوى.

وفي مؤشر على حال القلق التي سادت في جميع أنحاء الصين، أعلنت السلطات إغلاق أقسام من سور الصين العظيم ومواقع رمزية مثل مقابر مينغ. وسيُبقي ملعب بكين الوطني الذي شُيّد للألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، أبوابه مغلقة حتى 30 يناير/ كانون الثاني.

فرنسا تؤكد اكتشاف حالتي إصابة

واليوم الجمعة أعلنت فرنسا أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا، حيث تم نقل المريض الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو في جنوب غرب البلاد. وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون في مؤتمر صحفي إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

واليوم الجمعة أعلنت فرنسا أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا، حيث تم نقل المريض الأول إلى مستشفى في باريس لتلقي العلاج في حين كانت حالة الإصابة الثانية بمدينة بوردو في جنوب غرب البلاد. وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون في مؤتمر صحفي إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، وأضافت أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد.

ومن جهته، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بجهود بكين لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مثنياً على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس. وكتب ترامب على تويتر أنّ "الصين تعمل بجدّ لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تُقدّر حقًا جهودهم وشفافيتهم"، معبّراً عن قناعته بأنّ الأمور "ستسير على ما يرام". وأضاف ترامب "باسم الشعب الأميركي أريد بشكل خاص أن اشكر الرئيس (الصيني) شي جينبينغ".

مجلس السياحة والسفر العالمي يحذر

من جهته، حذر مجلس السياحة والسفر العالمي الجمعة من أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك "تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد" على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الذعر. وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا "أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه". وأضافت أن "التواصل السريع والدقيق والشفاف مهم للغاية لاحتواء الذعر والتخفيف من الخسائر الاقتصادية السلبية".

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلاً عن وزارة الصحة اليوم الجمعة إن قطر ستبدأ في إجراءات كشف وفحص جميع المسافرين القادمين من الصين في مطار حمد الدولي في إطار إجراءاتها الاحترازية للكشف عن فيروس كورونا.

ع.ش/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Brasilien Recife Baby mit Mikrozephalie

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    ينتقل فيروس "زيكا" عبر لسعات البعوض، وهو فيروس يسبب تشوهات خلقية للمواليد الجدد، إذ يمكن أن يولد الطفل بجمجمة أصغر من الحجم الطبيعي. منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصاب حوالي أربعة ملايين شخص بهذا المرض في عام 2016.

  • Kolumbien Bekämpfung Zika Virus

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    يتكاثر البعوض خاصة في المياه الراكدة وفي الأحياء الفقيرة، ولتفادي انتقال هذا المرض إليها، اتخذت مصر إجراءات احتياطية في مطار القاهرة، ونفت وجود حالات اشتباه لفيروس "زيكا" على أراضيها. أما البحرين، فنفت وجود البعوض الناقل للمرض في أجوائها. في المقابل، أشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أن احتمال انتشار المرض في المملكة "ضئيل جدا".

  • Guinea MSF Ärzte ohne Grenzen Einsatz gegen Ebola

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    أثار فيروس "الإيبولا" في العامين الماضيين الرعب في العالم، بعد أن تفشى بصورة كبيرة في غرب أفريقيا. الوباء تسبب في مقتل أكثر من 11 ألف شخص. ينتقل فيروس "الإيبولا" القاتل عبر الاحتكاك المباشر، وهذا ما دفع المغرب لتأجيل استضافة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم سنة 2015، كما أوقفت السعودية العام الماضي إصدار تأشيرات الحج والعمرة لحجاج قادمين من غينيا وليبيريا وسيراليون.

  • Coronavirus

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    لقي حوالي 584 شخصاً حتفهم في السنوات الأربع الأخيرة جراء فيروس "كورونا"، المعروف أيضا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. أغلب حالات الوفيات سجلت في المملكة السعودية. الخبراء رجحوا أن الإبل هي مصدر الفيروس، وهو يؤدي إلى التهاب في الجهاز التنفسي، مع ارتفاع شديد لحرارة الجسم.

  • Bildergalerie Grippe

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    تسبب وباء انفلوانزا الخنازير في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بين 2009 و2010، وهو فيروس ينتقل من الخنازير المصابة إلى البشر عبر لمس الأنف أو الفم وعبر السعال أو العطس. من أعراضه ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وسعال وألم في العضلات. أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم في 22 دولة عربية بسبب الفيروس حسب منظمة الصحة العالمية.

  • Vogelgrippe in Nigeria Archiv

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

    ظهر مرض انفلوانزا الطيور في هونغ كونغ في الصين بين عامي 2003 و2005، وانتشر بعدها في القارة الآسيوية، وهو مرض معد يصيب الطيور وينتقل إلى البشر عبر اللمس خاصة عن طريق الدواجن الحية. ما دفع العديد من الدول العربية كمصر وتونس لمنع استيراد الدواجن من الدول الآسيوية. لكن رغم ذلك، تسبب المرض في وفاة أكثر من 80 شخصا في مصر إلى غاية سنة 2015، وهي النسبة الأعلى في العالم.

    الكاتب: سميح عامري


مختارات

أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء "زيكا" في العالم، بعد أن أصاب الفيروس أكثر من 20 ألف شخص في أمريكا اللاتينية. وبذلك ينضم الفيروس إلى قائمة طويلة من الفيروسات الخطيرة التي أرعبت العالم في السنوات العشر الأخيرة. (01.02.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : فيروس كورونا الجديد.. ما مدى خطورته؟  

الصين تُغلق مدناً مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  