 فيروس كورونا أتلف رئتيها ولكنها نجت .. كيف؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.04.2021

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صحة

فيروس كورونا أتلف رئتيها ولكنها نجت .. كيف؟

بالرغم من تضرر رئتيها بشدة بعد الإصابة بفيروس كورونا، سيدة يابانية نجت من الموت بفضل عملية جراحية ستعطي أملا جديد لمرضى كورونا الذين تسبب الفيروس في إتلاف رئتيهم. كيف ذلك؟

عملية زرع رئة في المستشفى الجامعي بمدينة هانوفر الألمانية (أرشيف)

زراعة أنسجة الرئة لمرضى كورونا قد تمنحهم أملا جديدا في العلاج بعد تعرض رئتيهم للإتلاف

أعلنت مستشفى كيوتو الجامعي في اليابان عن خضوع سيدة يابانية لعملية جراحية استمرت لـ 11 ساعة بمشاركة فريق طبي مكون من 30 شخص لزراعة أنسجة رئتين جديدتين لها، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكي.

ويتسبب فيروس كوفيد-19 في تلف شديد في الرئة لدى بعض المصابين به، مما يجعلهم مضطرين لزراعة الرئة كجزء من رحلة تعافيهم من الفيروس. 

إلا أن ما يميز تلك الجراحة التي خضعت لها السيدة اليابانية هي كونها الأولى من نوعها التي يحصل المريض فيها على أنسجة الرئتين من متبرعين أحياء، وفقا لمستشفى كيوتو الجامعي.

وأصيبت السيدة اليابانية بفيروس كورونا العام الماضي وقضت في المستشفى شهورا ظلت فيها على قيد الحياة بفضل أجهزة التنفس الصناعي، التي عملت كبديل صناعي للرئتين.فقد تسبب الفيروس في تلف الرئتين لدرجة توقفهما عن العمل، لتصبح زراعة رئتين جديدتين الأمل الوحيد حتى تنجو المصابة من الموت.

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التبرع بالأعضاء: آخر فرصة للعلاج

وحصلت المريضة من زوجها وابنها على الأجزاء المطلوبة من الرئة لإجراء عملية الزرع حيث أن الحصول على الأعضاء من متبرعين أحياء يعتبر خيارا أفضل، وفقا للبيان الصادر عن المستشفى.   

ووصفت المستشفى حالة الزوج والإبن بالمستقرة، بينما وضعت السيدة اليابانية في العناية المركزة، ومن المتوقع أن يستغرق تعافيها حوالي شهرين حتى تتمكن من الخروج. 

وفي مؤتمر صحفي، وصف جراح الصدر وقائد الفريق الطبي الذي أجرى عملية الزرع هيروشي دات، الجراحة بأنها ”تعطي الأمل للمرضى الذين يعانون من تلف شديد في الرئة بسبب كوفيد."

د.ب

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ


 

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