فيروس كورونا.."مؤشرات" على دخول سلالة دلتا إلى العراق

صرح الدكتور جاسب الجام، المدير العام لدائرة صحة بغداد/ الكرخ، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، عن وجود مؤشرات تثبت دخول متحورة "دلتا" إلى البلاد.

وذلك من خلال تسجيل زيادات في عدد الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع عدد الراقدين بردهات العناية المركزة في المستشفيات، حيث زادت من 300 إلى 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد.

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات الطبية أقل من 10 بالمئة وأصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي أكثر من 12 المئة. وهذه الزيادة تدل على دخول السلالة الجديدة". في الوقت ذاته أكد أنه "لم يتم حتى الآن إثباتها مختبريا".

وذكر المسؤول أن الفرق الطبية نظمت حملات تلقيح لطلبة الجامعات والكليات استعدادا للدوام الحضوري المزمع تطبيقه في الجامعات العراقية العام الدراسي المقبل بعد تزايد وصول اللقاحات المتعاقد عليها من الشركات العالمية. وتشير الأرقام الرسمية المعلن عليها أمس الاثنين، تسجيل 30 حالة وفاة إلى جانب 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

و.ب/ع.ش (د ب أ)