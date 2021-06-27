 فيروس كورونا..″مؤشرات″ على دخول سلالة دلتا إلى العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2021

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فيروس كورونا.."مؤشرات" على دخول سلالة دلتا إلى العراق

يخيم القلق في العراق بسبب تزايد الحالات الخطرة بين إصابات كورونا إلى جانب زيادة في معدل الإصابات بين الشباب، ما اعتبر مؤشرا على دخول سلالة "دلتا" إلى البلاد في ظل غياب الإثباتات المخبرية.

أطباء عراقيون في قسم معالجة مرضى كورونا بمستشفى ابن الخطيب ببغداد.

أطباء عراقيون في قسم معالجة مرضى كورونا بمستشفى ابن الخطيب ببغداد.

صرح الدكتور جاسب الجام، المدير العام لدائرة صحة بغداد/ الكرخ، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، عن وجود مؤشرات تثبت دخول متحورة "دلتا" إلى البلاد. 

مختارات

تجبر سلالة "دلتا" من فيروس كورونا العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. ففي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي إسرائيل أعيد فرض ارتداء الكمامات.

بعد تخفيف قيود كورونا، بدأ الارتياح يعود إلى الشارع الألماني وأعدت الخطط لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد، لكن متحورة "دلتا" قد تعصف بكل ذلك وتجبر الساسة على معاودة إقرار تدابير قاسية.

وذلك من خلال  تسجيل زيادات في عدد الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع عدد الراقدين بردهات العناية المركزة في المستشفيات، حيث زادت من 300 إلى 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد.

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات الطبية أقل من 10 بالمئة وأصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي أكثر من 12 المئة. وهذه الزيادة تدل على دخول السلالة الجديدة". في الوقت ذاته أكد أنه "لم يتم حتى الآن إثباتها مختبريا".

وذكر المسؤول أن الفرق الطبية نظمت حملات تلقيح لطلبة الجامعات والكليات استعدادا للدوام الحضوري المزمع تطبيقه في الجامعات العراقية العام الدراسي المقبل بعد تزايد وصول اللقاحات المتعاقد عليها من الشركات العالمية. وتشير الأرقام الرسمية المعلن عليها أمس الاثنين، تسجيل 30 حالة وفاة إلى جانب 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

و.ب/ع.ش (د  ب أ)

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بتوقيت برلين - طفرة كورونا الحديثة: ما مدى خطورة سلالة دلتا؟

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