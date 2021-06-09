فيروس غرب النيل... هل أوروبا على موعد مع جائحة جديدة؟

فيروس غرب النيل (WNV) قد يؤدي إلى الموت في بعض الحالات! مؤخراً تم اكتشافه في طائر نافق في لوس أنجلوس الأمريكية. هذا ما نقله موقع Androidkosmos نقلاً عن صحيفة "ذي صن" البريطانية.
حتى اليوم لا لقاح يقي من الإصابة بالفيروس ولا علاج له. وينتقل الفيروس إلى البشر بواسطة لدغات البعوض. وحسب معطيات "مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها" الأمريكي (CDC) فإن المرض يكون حاداً أو مميتاً لشخص من بين كل 150 من المصابين به. وينصح الخبراء في الأيام الحارة بتجنب لدغات البعوض والتخلص من أي ماء راكد في البيت.
ولا يمكن أن ينتقل الفيروس للإنسان من الطيور كالغراب الذي وجد نافقاً في لوس أنجلوس. ولا تظهر عند الإصابة على الكثيرين إلا أعراض خفيفة. وتظهر على واحد من كل خمسة مصابين أعراض الإسهال أو القيء أو الصداع أو الطفح الجلدي أو ألم المفاصل.
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نصائح للوقاية
خطر العدوى في كاليفورنيا يكون أكبر بين شهري أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر عندما يكون البعوض نشطاً. ولذا ينصح "مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها" باستخدام مبيدات الحشرات وبارتداء القمصان طويلة الأكمام والسراويل في فصل الصيف.
تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أوغندا في عام 1937. ولا يعاني 80 بالمائة من المصابين من أي أعراض. ولكن في حالات معينة تظهر الإصابة من خلال الحمى والصداع.
وفي الحالات الحادة يمكن أن يؤدي الفيروس إلى مشاكل خطيرة في الجهاز العصبي كالسحايا والشلل والتهاب الدماغ. وقد يؤدي أحياناً إلى الموت. ويعاني من هم فوق سن الخمسين من المرض أكثر من الشباب. ويتعافى صغار السن والأصحاء من المرض بعد وقت قصير.
خ.س/ أ.ح
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
حفظ التوازن البيئي
هناك الكثير من الحشرات النافعة التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي فهي تتغذى على الحشرات الضارة مثل المن والبعوض وتلقح الأشجار والفواكه والخضار كما تساعد على التخلص من النفايات.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
النحل أكثر الحشرات نفعاً
يعتبر النحل مثالاً للحشرات النافعة، فهو ينتج العسل ويلقح أشجار الفواكه والخضار حتى تمنحنا الثمار. غير أن النحل أصبح مهددا بالانقراض في بعض المناطق مثل الصين بسبب استخدام المبيدات الحشرية وانتشار عناكب السوس التي تتغذى على النحل.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الخنافس سلاح بيولوجي ضد القمل!
تتغذى الخنافس على النباتات المضرة والحشرات القشرية، فهي تلتهم نحو 50 حشرة قمل في اليوم وهو ما يعادل الآلاف طيلة حياتها.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
يرقة الخنفساء بدورها مفيدة
تساعدنا الخنافس على حماية الحقول الزراعية من الطفيليات والحشرات المضرة دون الحاجة لاستخدام المواد الكيمائية.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الدبابير تفترس الحشرات المضرة
علاقة الدبابير مع الحشرات المضرة غالباً ما تنتهي بموت هذه الأخيرة. فالدبابير تحب وضع بيضها داخل حشرات العث أوالقمل أوالبق المضرة بعد أن تحفر حفرة بداخلها. بعد ذلك تقوم اليرقة الصغيرة الجائعة التي خرجت من البيضة بالتهام هذه الحشرات.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الخنفساء قاهر الحشرات
تعيش الخنافس الأرضية على الصيد وتتغذى على الحشرات التي نرغب التخلص منها مثل اليسروع والحلزونيات، وحتى خنفساء البطاطس المعروفة بقوتها ورشاقتها لا تقوى على مقاومة الخنافس الأرضية. وينتشر هذا النوع من الخنافس في جميع أنحاء العالم والكثير منهم يوجد في محميات طبيعية خاصة.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الزاحف الأسود
إنها فعلا خنفساء بالرغم من أنها تظهر في الوهلة الأولى كأنها دودة. يوجد قرابة 50 ألف نوع من هذه الحشرة في العالم وتفضل التغذي على خنفساء اللحاء والديدان وتدمر بقايا النباتات والحيوانات المتحللة.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
العملاق المسالم
بالرغم من أن النظرة إلى هذا الدبور توحي بالحذر إلا أن سمه غير خطير. ويفضل هذا النوع من الدبابير التغذي على اللحوم الطازجة، حيث يستهلك سرب من الدبابير قرابة نصف كيلوغرام من الحشرات يومياً.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
ذات الثماني أرجل
عدد كبير جداً من العناكب ذات ثمانية أرجل لا تنتمي لفصيلة الحشرات لكنها مفيدة جداً. فهي تصطاد وتفترس الكثير من الحشرات المزعجة مثل البعوض والعث والذباب والمن.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
عش ودع العناكب تعيش!
لذلك لا داعي للاشمئزاز منها أو قتلها أو سحقها بل إفرح عند رؤيتها!!
الكاتب: يوديت هارتل/ هشام الدريوش