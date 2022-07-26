فيرنر يريد الرحيل عن تشيلسي.. فهل يعود إلى لايبزيغ؟

قبل عامين فقط، انتقل تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو. لكن يبدو أن النجم الألماني لم يعد يرغب بالبقاء في الفريق اللندني، الذي لم يسجل معه سوى 10 أهداف في موسمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ذكر موقع "سبورت1" الألماني.

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وبحسب الموقع، تعود رغبة فيرنر (26 عامًا) في الرحيل إلى أنه لا يحصل على وقت كافٍ للعب، وهذا ما قد يزداد سوء بالنسبة له مع انضمام رحيم ستيرلينغ إلى "البلوز".



هل سيعود فيرنر إلى لايبزيغ؟

ووفقًا لـ"سبورت1"، فإن هناك محادثات بين تشيلسي ولايبزيغ ليعود فيرنر إلى صفوف فريقه السابق. وأكد تقرير من "سكاي سبورت" أن فيرنر أيضًا يرغب بالعودة إلى الفريق الألماني الذي تألق في صفوفه. ففي السنوات الأربع بين 2016 و2020، سجل فيرنر مع لايبزيغ 78 هدفًا في 127 مباراة. كما لفت الأنظار بشكل خاص عندما قاد الفريق في 2020 إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا!

ورغم أن عودة فيرنر تلقى الاستحسان في لايبزيغ، إلا أن ذلك قد يكون صعب التنفيذ لأسباب مالية بحتة! فعقد فيرنر مع تشيلسي يمتد حتى عام 2025، ولذلك يتعين على لايبزيغ إنفاق الكثير من الأموال لاستعادته، بحسب "سبورت1". وما عدا ذلك، فإن راتب فيرنر الأسبوعي لدى تشيلسي يبلغ نحو 295 ألف يورو، ويكون بذلك أحد أعلى خمس لاعبين أجرًا في صفوف "البلوز". ولا يستطيع لايبزيغ تحمل دفع مثل هذه المبالغ.

ورغم أن فيرنر أبدى استعداده، بحسب "سبورت1"، لتلقي راتب أقل في لايبزيغ، فمن المحتمل أن تكون صفقة ضمه كبيرة لدرجة أن يكون الفريق مضطرًا للاقتراض من أجله.

محادثات مع يوفنتوس

لكن لايبزيغ ليس الوجهة المحتملة الوحيدة لفيرنر، بحسب "سبورت1"، فيوفنتوس الإيطالي أيضًا لايزال مهتمًا بالنجم الألماني، خصوصًا بعد ضم أنخيل دي ماريا. وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو في تغريدة إن فيرنر هو الخيار الثاني لمدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري خلف ألفارو موراتا.





كما أن هناك مساع من نيوكاسل يونايتد للظفر بخدمات فيرنر، ولذلك قد يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الأمر الواضح حتى الآن، بحسب "سبورت1"، هو أن فيرنر لا يريد اللعب مع تشيلسي الموسم المقبل، خصوصًا وأنه بحاجة إلى لعب مباريات أكثر ليكون في حالة بدنية جيدة مع المنتخب الألماني في كأس العام بقطر.

وقال فيرنر في مقابلة حديثة مع التايمز: "يمكن أن أكون سعيدًا في أي مكان"، وأضاف: "من الواضح أنني أريد أن ألعب أكثر ويجب أن ألعب أكثر". لكن هذه التصريحات أزعجت مدربه توخيل الذي رد عليها علنًا بالقول: "سأكون سعيدًا جدًا لو كنت شابًا بعقد مع تشيلسي"، وطلب من فيرنر قائلًا: "أظهر الجودة، واحصل على مكان ودافع عن مكانك!". لكن يبدو أن فيرنر لم يعد لديه دافع للقيام بذلك في تشيلسي.



م.ع.ح/ع.ج