 فيرست سيتيزنز تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي المتعثر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.03.2023

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فيرست سيتيزنز تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي المتعثر

شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي الذي تسبب انهياره هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.

إحدى واجهات بنك سيليكون فالي

شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي.

نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك  سيليكون فالي. وقال التقرير المنشور السبت (18 مارس/ آذار 2023) إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

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تعهدت السلطات الأمريكية باتخاذ خطوات من أجل حماية أموال المودعين في بنك "سيليكون فالي" بعد إعلان إفلاسه. وأكدت السلطات أن الخسائر لن يتحملها دافعو الضرائب. وطمأن الرئيس جو بايدن الأمريكيين بأن نظامهم المصرفي آمن.

سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".

تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك "سيليكون فالي" الذي تعرض للانهيار، ويتزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة.

ولم يرد أي من سيليكون فالي وفيرست سيتيزنز بانكشيرز حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. وذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر  تقديم عروض لذلك.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس/ آذار وعلى سيجنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع. وقالت المصادر لرويترز إن المؤسسة وكالت بنك الاستثمار بيبر ساندلر لإدارة عطاء جديد.

في سياق متصل، قال مصدر مطلع لرويترز يوم السبت إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية. وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق من أمس السبت أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية. وامتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل المناقشات. وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.

ع.ش/ ع.غ (رويترز)

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