 فيرستابن يفوز مع ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى | DW الأخبار | DW | 31.10.2022

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DW الأخبار

فيرستابن يفوز مع ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى. كان فيرستابن قد حسم لقب موسم فورمولا 1 للموسم الحالي في تشرين الأول/أكتوبر. كما فاز فريقه ريدبول بجائزة أفضل مصنّع للسيارات.

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