فيرستابن يفوز مع ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى

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فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى. كان فيرستابن قد حسم لقب موسم فورمولا 1 للموسم الحالي في تشرين الأول/أكتوبر. كما فاز فريقه ريدبول بجائزة أفضل مصنّع للسيارات.
هل يلغي النجم العالمي جاستن بيبر حفله الغنائي في السعودية، بعدما طالبت خطيبة جمال خاشقجي بذلك؟ إذ يبدو وكأن شبح الصحافي المغتال سيلاحق كل المبادرات السعودية، بما فيها تلك التي تسعى لجعل المملكة أكثر انفتاحا على العالم.
فريق مرسيدس يعلن إصابة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى المقرر على مضمار البحرين الدولي في صخير يوم الأحد المقبل.
مشاركة النجم العالمي جاستن بيبر في حفل مرتقب في المملكة العربية السعودية، أثارت انتقادات واسعة. إذ طالبت خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي النجم بيبر بإلغاء الحفلة وعدم دعم المملكة "بتلميع صورتها" من خلال حفلته.
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