فيرستابن يفوز مع ريدبول بجائزة المكسيك الكبرى

بسبب إصابته بكورونا..هاملتون سيغيب عن جائزة الصخير الكبرى

فريق مرسيدس يعلن إصابة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى المقرر على مضمار البحرين الدولي في صخير يوم الأحد المقبل.