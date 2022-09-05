فيرستابن يفوز بجائزة أسبانيا الكبرى مع فريق ريد بول

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استطاع الهولندي فيرستابن سائق فريق ريد بول الفوز بجائزة أسبانيا الكبرى في إطار سباقات سيارات فورمولا 1. واقترب فيرستابن من حسم اللقب هذا الموسم بعد أن رفع الفارق مع أقرب منافسيه.
إنه شخص عصامي، وبسبب مشروب تناوله في هونغ كونغ تحول من مدير تسويق بشركة ألمانية إلى صاحب أشهر مشروب للطاقة في العالم. وأسس إمبراطورية انفقت بسخاء في عالم الرياضة وحصد معها النجاحات والأموال. لكنه توفي الآن عن 78 عاما.
وضعت استضافة السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 المملكة في موقف محرج بسبب سجلها المثير للجدل فيما يخص حقوق الإنسان. وبينما تتعالى الانتقادات، تبقى المنفعة الاقتصادية من سلسلة السباقات ضخمة.
سباق من نوع آخر خاضه السائق الألماني سيباستيان فيتل غداة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، بعد أن سرقت منه حقيبته لدى خروجه من سيارته.
لم تدخل أي امرأة غمار سباقات الجائزة الكبرى في الفورمولا ـ1 منذ عدة عقود. والسبب يعود حسب السائقة الألمانية، صوفيا فلورش إلى غياب تكافؤ الفرص والمرأة القدوة. فهل تكسر فلورش احتكار الرجال لهذه الرياضة؟
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