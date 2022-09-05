فيرستابن يفوز بجائزة أسبانيا الكبرى مع فريق ريد بول

وفاة الملياردير ماتيشيتس أغنى شخص في النمسا ومؤسس شركة ريد بول

إنه شخص عصامي، وبسبب مشروب تناوله في هونغ كونغ تحول من مدير تسويق بشركة ألمانية إلى صاحب أشهر مشروب للطاقة في العالم. وأسس إمبراطورية انفقت بسخاء في عالم الرياضة وحصد معها النجاحات والأموال. لكنه توفي الآن عن 78 عاما.