 فيرستابن يفوز بجائزة أسبانيا الكبرى مع فريق ريد بول | DW الأخبار | DW | 04.06.2023

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DW الأخبار

فيرستابن يفوز بجائزة أسبانيا الكبرى مع فريق ريد بول

استطاع الهولندي فيرستابن سائق فريق ريد بول الفوز بجائزة أسبانيا الكبرى في إطار سباقات سيارات فورمولا 1. واقترب فيرستابن من حسم اللقب هذا الموسم بعد أن رفع الفارق مع أقرب منافسيه.

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