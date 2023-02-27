"فيردي" تدعو لإضراب في مطارات ألمانية وتتفق مع هيئة البريد

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية ليوم كامل بعد غد الاثنين (13 مارس/ ىذار 2023) في العديد من المطارات الألمانية في هامبورغ وهانوفر وبريمن بالإضافة إلى مطار العاصمة الألمانية برلين (بي إي آر BER).

وقالت نقابة العاملين بقطاع الخدمات إنها تدعو لإضراب بسبب خلافات بشأن التعويضات المالية التي تدفع للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع لسنوات.

وذكرت النقابة في بيان "تطالب فيردي بأجر ملائم لأفراد الأمن في المطارات الذين يعملون في أوقات غير مناسبة. لم تتحسن الأجور الإضافية المتعلقة بزيادة البدلات للعاملين في الورديات الليلية وأيام السبت والأحد وأيام العطلات وتحسين اللائحة الخاصة بدفع أجور الساعات الإضافية لموظفي الأمن والخدمة في المطارات التجارية وذلك منذ عام 2006، ونخوض مفاوضات متقطعة بخصوص زيادتها منذ 2013".

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجدداً على عشرات الآلاف من الركاب حيث ستؤدي إلى تأخير وإلغاء رحلات في هذه المطارات فضلاً عن حدوث تأثيرات في مطارات أخرى.

وأفادت بيانات اتحاد المطارات بأن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها وفقاً للوضع الحالي يبلغ 351 رحلة، وعدد الركاب المتأثرين يبلغ 45 ألف شخص. وقال الاتحاد إن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الركاب المتأثرين بالإضرابات إلى قرابة 100 ألف شخص نظراً لأنه سيتم إلغاء رحلات في مطارات أخرى بسبب الإضرابات.

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انتقادات حادة

وانتقد الاتحاد دعوة النقابة وقال إن المسافرين سيصبحون مرة أخرى تحت رحمة الإضرابات، وشكا من أن الإعلان عنها جاء قبل وقت قصير من الوقت المحدد لها، مشيراً إلى أن الركاب لن تتوافر لهم فرص للبحث عن بدائل.

وتعد المفاوضات الخاصة بالعاملين في خدمات المناولة الأرضية والعاملين في الخدمة العامة لدى الحكومة الاتحادية والبلديات من بين أسباب الدعوة إلى تنظيم هذه الإضرابات. ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في مطار العاصمة الألمانية في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الاثنين وسينتهي عند منتصف الليل.

وحسب بيانات المطار، سيتم إلغاء نحو 200 رحلة وسيصل عدد الركاب المتأثرين بالإضراب إلى 27 ألف راكب. وبسبب الإضراب، لن تنطلق رحلات مجدولة من مطار هامبورغ من مساء غد الأحد حتى مساء بعد غد الاثنين.

وقال مطار هامبورغ:" نظرا لأن الركاب لن يتمكنوا من اجتياز نقطة التفتيش التي بها إضرابن فسيتم إلغاء كل الرحلات المخططة البالغ عددها 123 رحلة أو ستقلع بدون ركاب".

اتفاق بين فيردي ودويتشه بوست

من ناحية أخرى، قالت شركة (دويتشه بوست) الألمانية للبريد اليوم إنها وافقت على اتفاق بشأن الأجور مع نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات من شأنه أن يمكنها من تجنب إضراب لأجل غير مسمى يهدد به العاملون من أعضاء النقابة.

وقالت دويتشه بوست في بيان إن العرض، الذي لا يزال يتعين على الأعضاء التصويت عليه، سيمنح موظفي الشركة البالغ عددهم 160 ألفا في ألمانيا مبلغا يُدفع لمرة واحدة قدره ثلاثة آلاف يورو في غضون 15 شهرا، ويرفع الأجور الشهرية 340 يورو اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2024. ويعني ذلك زيادة إجمالية في الأجور بنسبة 11.5 بالمئة في المتوسط.

ويمكن أن يشكل الاتفاق سابقة جديدة بعدما وافقت نقابات في قطاعات أخرى في أكبر اقتصاد في أوروبا، مثل المعادن والكهرباء والكيماويات والأدوية، في الآونة الأخيرة على زيادات في الأجور تقل كثيراً عن معدل التضخم.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أعلن في وقت سابق أن ألمانيا سجلت معدل تضخم أقل بقليل من 9%.

وكما في كانون الثاني/يناير الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك في شباط/فبراير بنسبة 8,7% على أساس سنوي

ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز)