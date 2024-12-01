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فيرا مولر كامب

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موضوعات من فيرا مولر كامب

Tunesien, Hammamet | Abschlusskonferenz Parler Environnement der DW Akademie

مشروع لأكاديمية DW ـ التوعية بحماية البيئة والمناخ في شمال أفريقيا

مشروع لأكاديمية DW ـ التوعية بحماية البيئة والمناخ في شمال أفريقيا

يجمع مشروع لأكاديمية DW بعنوان "تحدث عن البيئة" بين مجموعتين من الجهات الفاعلة في شمال أفريقيا بشأن حماية البيئة.
طبيعة وبيئة١٨ ديسمبر ٢٠٢٤12 صورة
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