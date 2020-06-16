 فيديو متداول - مصر تؤكد أن إهانة عمال بلادها في ليبيا لن تمر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2020

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أخبار

فيديو متداول - مصر تؤكد أن إهانة عمال بلادها في ليبيا لن تمر

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد إن إهانة عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" أوقفوهم هو أمر لن يمر، جاء ذلك إثر بث فيديو يظهرهم رافعين أيديهم ويجبرون على إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد أنها "شعرت بغضب شديد عندما رأت الفيديو الذي يهان فيه العمال المصريون في ليبيا (صورة من الأرشيف)

علقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد بالقول إن إهانة عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" أوقفوهم هو أمر لن يمر، وجاء ذلك رداً على فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر يظهر فيه مصريون موقوفون في ليبيا من قبل أشخاص يعتقد أنهم موالون لحكومة الوفاق الوطني، حيث يقف العمال المصريون رافعين أيديهم الى أعلى ويجبرون على ترداد عبارات تتضمن إهانة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

مختارات

في أول رد فعل رسمي مصري على الشريط الذي نشره تنظيم "داعش" حول إعدام 21 قبطيا مصريا في ليبيا ذبحا، أعلنت القاهرة الحداد سبعة أيام. ونعى الرئيس المصري الضحايا قائلا إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد. (15.02.2015)

 وأكدت الوزيرة في تصريحات لقناة صدى البلد التلفزيونية أنها "شعرت بغضب شديد عندما رأت هذا الفيديو وشاهدت عمالة مصرية بسيطة لا حول ولها ولا قوة تعامل بهذه المهانة من قبل مرتزقة أوقفوهم". وأضافت أنها مقتنعة "كمواطنة مصرية" أن هذا الأمر "لن يمر".

 وشددت على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس اولوياتها" سواء في الداخل أو الخارج.  واشارت في هذا السياق الى أن مصر سبق أن شنت "ضربات جوية في ليبيا في العام 2015 رداً على ذبح 22 (قبطياً) مصريا" على يد مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت (شرق، على البحر المتوسط).

 وقالت إن "الدولة المصرية لا تصمت فيما يتعلق بأي تعد على المصريين في الخارج".

 وتدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الداخلية الليبية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن مصر يمكن أن تقوم بدور للمساعدة في إنهاء الانقسامات في البلاد، مما يشير إلى احتمالية حدوث تقارب مع مصر التي تدعم خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. وجاءت تصريحاته بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إساءة معاملة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا لمحتجزين مصريين. 

وشكك باشاغا في حوار هاتفي مع وكالة بلومبرغ للأنباء في صحة مقطع الفيديو، وقال إن وزارة الداخلية سوف تحقق في الأمر. وأضاف أنه في حال ثبتت صحته، سوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة. وقال باشاغا "مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا"، مضيفاً " نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر... مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا".

م.م/ع.ش (أ ف ب، د ب ا)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


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