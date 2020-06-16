فيديو متداول - مصر تؤكد أن إهانة عمال بلادها في ليبيا لن تمر

علقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد بالقول إن إهانة عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" أوقفوهم هو أمر لن يمر، وجاء ذلك رداً على فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر يظهر فيه مصريون موقوفون في ليبيا من قبل أشخاص يعتقد أنهم موالون لحكومة الوفاق الوطني، حيث يقف العمال المصريون رافعين أيديهم الى أعلى ويجبرون على ترداد عبارات تتضمن إهانة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة في تصريحات لقناة صدى البلد التلفزيونية أنها "شعرت بغضب شديد عندما رأت هذا الفيديو وشاهدت عمالة مصرية بسيطة لا حول ولها ولا قوة تعامل بهذه المهانة من قبل مرتزقة أوقفوهم". وأضافت أنها مقتنعة "كمواطنة مصرية" أن هذا الأمر "لن يمر".

وشددت على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس اولوياتها" سواء في الداخل أو الخارج. واشارت في هذا السياق الى أن مصر سبق أن شنت "ضربات جوية في ليبيا في العام 2015 رداً على ذبح 22 (قبطياً) مصريا" على يد مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت (شرق، على البحر المتوسط).

وقالت إن "الدولة المصرية لا تصمت فيما يتعلق بأي تعد على المصريين في الخارج".

وتدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الداخلية الليبية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن مصر يمكن أن تقوم بدور للمساعدة في إنهاء الانقسامات في البلاد، مما يشير إلى احتمالية حدوث تقارب مع مصر التي تدعم خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. وجاءت تصريحاته بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إساءة معاملة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا لمحتجزين مصريين.

وشكك باشاغا في حوار هاتفي مع وكالة بلومبرغ للأنباء في صحة مقطع الفيديو، وقال إن وزارة الداخلية سوف تحقق في الأمر. وأضاف أنه في حال ثبتت صحته، سوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة. وقال باشاغا "مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا"، مضيفاً " نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر... مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا".

م.م/ع.ش (أ ف ب، د ب ا)