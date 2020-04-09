فيديو كورونا:تخفيف إجراءات العزل وارتفاع قياسي في الإصابات بروسيا

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بأي حال سيأتي رمضان هذا العام وكيف سيمر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية؟ هذا ما يشغل بال الكثير من المسلمين قبل أسبوعين من حلول الشهر المميز بالطقوس الدينية والعائلية، فماذا سيغير كورونا هذا العام؟
يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دول عربية وشرق أوسطية. فقد اكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها.
يواصل فيروس كورونا المستجد حبس أنفاس العالم، وأصدرت دول أوامرها بحظر التجوال منعا لانتشار الفيروس، كما ظهرت بيانات جديدة حول أعداد الضحايا والمصابين بالفيروس الذي ضرب معظم دول العالم.
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