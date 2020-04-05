فيديو: روبوتات في متاجر ألمانية تقدم نصائح للزبائن في ظل تفشي كورونا

ألمانيا تستقبل عيد الفصح بتراجع جديد في إصابات كورونا اليومية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفضت لليوم الثالث عل التوالي، في مؤشر إضافي يعزز الآمال في نجاح "المسار الألماني" مواجهة فيروس كورونا المستجد.