فيديو: روبوتات في متاجر ألمانية تقدم نصائح للزبائن في ظل تفشي كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقدم روبوتات للزبائن في متاجر ألمانيا نصائح لمساعدتهم على الوقاية من فيروس كورونا.
أفاد تقرير إخباري بأن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سوف يستأنف تدريباته. وفي هذا السياق شدد وزير الداخلية في ولاية بفاريا أن على نوادي كرة القدم احترام تدابير الحجر الصحي.
أكدت وزارة الهجرة اليونانية أن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عاما بفيروس كورونا المستجد.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفضت لليوم الثالث عل التوالي، في مؤشر إضافي يعزز الآمال في نجاح "المسار الألماني" مواجهة فيروس كورونا المستجد.
© 2020 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول