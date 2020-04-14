فيديو- تطورات كورونا: أوروبا تتنفس تدريجياً والفيروس يخطف 118 ألف إنسان

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أوروبا تتنفس تدريجياً والفيروس يخطف 118 ألف إنسان
حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تضرر في ألمانيا نحو 11 مليون تلميذ وتلميذة من اغلاق المدارس بسبب كورونا، والآن أوصى معهد روبرت كوخ بفتح بعضها، وذلك على عكس ما أوصت به أكاديمية العلوم، ورغم تحذيرات معهد الاقتصاد.
ما تزال أعداد مصابي جائحة كورونا ومن ثم أعداد حالات الوفاة تسجل تزايدا مستمرا، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي أعلنت عن زيادة قياسية في أعداد المصابين لديها.
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