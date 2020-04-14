فيديو- تطورات كورونا: أوروبا تتنفس تدريجياً والفيروس يخطف 118 ألف إنسان

حوالي 2 مليون مصاب بفيروس كورونا وتزايد في حالات الوفاة

ما تزال أعداد مصابي جائحة كورونا ومن ثم أعداد حالات الوفاة تسجل تزايدا مستمرا، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي أعلنت عن زيادة قياسية في أعداد المصابين لديها.