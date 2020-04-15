فيديو: آخر تطورات فيروس كورونا في ألمانيا والعالم

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أظهرت دراسة أممية أن 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب المرافق الصحية ونحو 87 مليون يفتقرون إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، متوقعة أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
تستعد ألمانيا إلى تمديد القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس حتى الثالث من مايو على الأقل. وتدرس الحكومة اليوم ضمن اجتماع خاص إعادة فتح بعض المتاجر لكن بشروط معينة.
توالت الانتقادات من الصين وعدة عواصم غربية بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تجميد مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية، فيما أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "أن الفيروس لا يعرف حدودا وينبغي التعاون ضده".
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