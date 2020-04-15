فيديو: آخر تطورات فيروس كورونا في ألمانيا والعالم

لجنة أممية: 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لكورونا

أظهرت دراسة أممية أن 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب المرافق الصحية ونحو 87 مليون يفتقرون إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، متوقعة أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.