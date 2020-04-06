فيديو: آخر التطورات عن فيروس كورونا حول العالم!

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بوادر أمل بعد تسجيل دول أوروبية تراجعا في أعداد المصابين
خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية.
ستقوم ألمانيا بفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل القادمين إليها، من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد 19. والحكومة أللمانية تعقد الآمال على تطبيق إلكتروني واعد.
لاجئ سوري في لبنان ينتحر عبر إحراق نفسه، بسبب وضعه المالي الصعب، على خلفية تفشي وباء كورونا والآثار الناجمة عن ذلك، حيث لم يعد قادرا على إعالة أسرته.
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