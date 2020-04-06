فيديو: آخر التطورات عن فيروس كورونا حول العالم!

وفاة لاجئ سوري في لبنان بعد إضرامه النار في نفسه

لاجئ سوري في لبنان ينتحر عبر إحراق نفسه، بسبب وضعه المالي الصعب، على خلفية تفشي وباء كورونا والآثار الناجمة عن ذلك، حيث لم يعد قادرا على إعالة أسرته.