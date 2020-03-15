فيديو: آخر أخبار كورونا

فيروس كورونا يطور نفسه.. سلالة جديدة أكثر فتكاً بالبشر

على ضوء المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه. فما الفرق بين هاتين السلالتين؟