فيديو: آخر أخبار كورونا

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علماء ينجحون في عزل فيروس كورونا في خطوة لإيجاد علاج ضده
كشفت تقارير إعلامية ألمانية النقاب عن تنافس ألماني-أمريكي بشأن شركة ألمانية تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا، إذ تحاول إدارة ترامب إغراء العاملين بالشركة بمبالغ مالية للانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على اللقاح بشكل حصري.
تضاربت الأنباء عن عن مبادرة إنسانية يعتزم النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو القيام بها لمساعدة المصابين بفيروس كورونا من خلال تحويل سلسلة فنادقه في بلده البرتغال إلى مستشفيات لمعالجة المصابين "مجاناً".
على ضوء المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه. فما الفرق بين هاتين السلالتين؟
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