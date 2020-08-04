 فيديوهات تضع الشرطة الألمانية تحت ضغوط متزايدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.08.2020

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سياسة واقتصاد

فيديوهات تضع الشرطة الألمانية تحت ضغوط متزايدة

منذ نهاية الأسبوع تُروّج في الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر استخدام الشرطة الألمانية للعنف بشكل غير مبرر. المشاهد تُذكّر بسلوك موظفي الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أشعل جدلا سياسيا في المانيا حول حدود عنف الشرطة.

Symbolbild Polizei und Bundespolizei (picture-alliance/HMB Media/H. Becker)

مدة الفيديو الذي يروج عبر تويتر فقط 15 ثانية. الفيديو يكشف موظف شرطة يجثو بركبته على شخص معتقل. وفي الخلف ينادي شخص:" أبعد ركبتك" وعلى اثرها بوقت وجيز:" أخي هذا ليس أمر مسليا". وهذا الفيديو يعود ليوم السبت الماضي خلال عملية تدخل قامت به الشرطة في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا. هذه المشاهد تذكّر للوهلة الأولى بعملية تدخل للشرطة في مينيابوليس الأمريكية والتي توفي خلالها الأمريكي من أصل افريقي جورج فلويد أثناء اعتقاله العنيف نهاية مايو/ أيار الماضي.

وتوجد ضده عدة شكاوى، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وحتى التحقيقات جارية،حسب النيابة العامة ضد موظف الشرطة الذي استخدم ركبته. ويدافع محاميه عن تصرف موكله الذي ثبت الشاب باستخدام ركبته فوق الرأس. "وهذا ما يتم تلقينه"، كما قال المحامي كريستوف أرنولد لوكالة الأنباء الألمانية. والآن يدور نقاش في المانيا حول عنف الشرطة. إلى أي مدى يمكن للشرطة أن تذهب في تدخلها؟ وما هو مستوى العنف المسموح به؟

استخدام غير مقبول للعنف

والفيديو الآتي من دوسلدورف ليس هو الوحيد من نهاية الأسبوع الذي يروج عبر تويتر وانستغرام ويكشف الاستخدام غير المتناسب للعنف من طرف الشرطة. فحتى من فرانكفورت يروج تسجيل تدخل عبر انستغرام. وقد سجل هذا المقطع ونشره المحامي بليز فرانسيس، الذي يتبنى للنفع العام قضايا في حالات العنصرية. وهذا الفيديو يكشف كيف يحتجز عدد من رجال الشرطة معتقلا على الأرض. وبعدها بقليل يركل موظف برجله في جهة رأس الشخص الملقى على الأرض ثم يتدخل رجل شرطة آخر، حسب بيان صحفي لشرطة فرانكفورت ويُبعد الموظف إلى الجانب. ويبدو أن رجل الشرطة المتدخل أعلن عن هذه الحالة، والنيابة العامة في فرانكفورت على علم بها.

مختارات

أشعلت رسائل التهديدات النازية المرتبطة بحواسب شرطة ولاية هيسن، جدلا حادا بين السياسيين والخبراء الأمنيين الذين يحذرون من تغلغل اليمين المتطرف داخل أجهزة الدولة. قضية بالغة الحساسية تتطلب حلولا ينخرط فيها الجميع.

والبيان الصحفي لشرطة فرانكفورت يتحدث عن " استخدام عنف غير مقبول من طرف موظف الشرطة ضد المشتبه به الملقى على الأرض". ومن هانوفر وهامبورغ توجد فيديوهات أخرى لتدخلات شرطة يُحتجز خلالها أشخاص ويتم إبعاد متفرجين من موظفي شرطة بشكل عنيف أكثر مما هو لازم.

ردود فعل سياسية

وهذه الفيديوهات التي ظهرت في غضون أيام قليلة أثارت أيضا ردود فعل السياسة. ففي فرانكفورت تحدث حزب "اليسار" عن الحادثة. " ركل شخص ملقى على الأرض ومكبل لا يمكن تبريره بأي شيء"، كما قال هرمان شاوس المتحدث باسم الشؤون الداخلية لليسار في برلمان ولاية هسن.

وفيما يخص التدخل في دوسلدورف قال وزير الداخلية في الولاية، هربيرت رويل بأن مشاهد الحادثة صدمته في اللحظة الأولى. لكنه حذر في الوقت نفسه من استنتاجات متسرعة. " لا أريد بأية حال تبرير التدخل مساء السبت، لكنني لا أريد أيضا إدانته بشكل متسرع"، كما قال رويل الذي أضاف أن العنف الجسدي من طرف الشرطة ليس تلقائيا مخالفا للقانون، كما يعتقد البعض، بل في الغالب مسموح به وضروري عن الحاجة.

وهذا ما وافقت عليه جزئيا المتحدثة باسم الشؤون الداخلية للكتلة النيابية لحزب الخضر، ارينه ميهاليتش، وقالت لدويتشه فيله:" تدخل قوي وكذلك استخدام العنف قد يكون ضروريا، إذا كان الوضع يتطلب ذلك، لكن فقط في هذه الحالة".

ليزا هينل/ م.أ.م

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


 

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