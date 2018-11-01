 فيدرر يرفض المشاركة في مباريات استعراضية في السعودية | أخبار | DW | 01.11.2018

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أخبار

فيدرر يرفض المشاركة في مباريات استعراضية في السعودية

بينما يتعرض رافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش لضغوط بسبب مباريات استعراضية بجدة، رفض السويسري روجيه فيدرر عرضا بمليون دولار على الأقل للمشاركة في فعالية استعراضية بالسعودية الشهر المقبل، حسب صحيفة سويسرية.

UK NITTO ATP Finale- Roger Federer v Jack Sock (picture-alliance/empics/C. Radburn)

روجيه فيدرر، صورة تعود لعام 2017.

قالت صحيفة "بليك" السويسرية إن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي، رفض عرضا سعوديا للمشاركة في مباريات استعراضية من المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية في 22 ديسمبر/ كانون الأول. وأكد روجيه فيدرر أنه تلقى عرضا بالفعل من السعودية للمشاركة مضيفا "لكني لا أريد اللعب وأفضل إذاً أن أقوم بالتدرب".

ويشارك فيدرر (37 عاما) في بطولة باريس لأساتذة التنس، آملا في أن يفوز بالبطولة رقم 100 في تاريخه، وصعد أمس الأربعاء للدور الثالث للبطولة إثر انسحاب منافسه الكندي ميلوش راونيتش، الذي يعاني من الإصابة.

وقالت "بليك" إن الاستعراض في جدة على البحر الأحمر، سيشارك فيه اللاعبان رقم واحد واثنان في العالم، الإسباني رافييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتلقى كل واحد منهما مليون دولار "وهو مبلغ يبدو أنه لم يستطع إغراء فيدرر للذهاب إلى البحر الأحمر".

Rafael Nadal verliert gegen Novak Djokovic beim ATP Tour Tennisturnier (picture-alliance/dpa/W. Oliver)

ديوكوفيتش ونادال وقعا العقد قبل عام والآن يدرسان مشاركتهما من عدمها في الفعالية الاستعراضية بجدة السعودية.

غير أن مشاركة نادال وديوكوفيتش في الاستعراض في السعودية محل شك، فمنذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، والأحداث الرياضية في السعودية تعطي انطباعا بسوء السمعة لمن يشارك فيها، حسبما قالت "بليك". كما أن السعودية تتعرض لانتقادات من جانب منظمات حقوقية بسبب دورها في حرب اليمن.

غير أن نادال وديوكوفيتش وقعا العقد مع منظمي تلك الفعالية الرياضية قبل عام بالضبط، ويريد الاثنان الآن تجميع المزيد من المعلومات من أجل التحقق من الأمر واحتمال إلغاء المشاركة.

فهل رفض فيدرر المشاركة في الاستعراض في السعودية، بدافع سياسي؟ يجيب نجم التنس السويسري بطريقة دبلوماسية: "لا أريد أن ألعب هناك في هذا الوقت، وبالنسبة لي جاء قراري بسرعة"، حسبما نقلت "بليك".

ص.ش/أ.ح

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    الكاتب: يوشا فبير/دالين صلاحية


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