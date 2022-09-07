فيتنام: الاتجار بالعرائس

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بسبب سياسة الطفل الواحد في الصين بات العديد من الشباب الصينيين يبحثون عن زوجات يصعب العثور عليهن. في المناطق الريفية في فيتنام، يتم اختطاف الفتيات الصغيرات بشكل متزايد من قبل تجار البشر وبيعهم في الصين.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتقليص الاعتماد على الصين، داعياً إلى سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
في الوقت الذي أكد فيه تقرير أممي أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات شخص، تشير تقارير مختلفة أن المجتمع الصيني بدأ يعاني من آثار سياسة الطفل الواحد ما جعله يتجه إلى مرحلة الشيخوخة.
قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.
ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان، فيما ردت الصين بالتهديد من إمكانية "بدء حرب" إذا ما تمت محاولة فصل تايوان عن الصين.
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