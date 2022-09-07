فيتنام: الاتجار بالعرائس

تعداد سكان العالم يتخطى 8 مليارات.. والعدد يتراجع في الصين

في الوقت الذي أكد فيه تقرير أممي أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات شخص، تشير تقارير مختلفة أن المجتمع الصيني بدأ يعاني من آثار سياسة الطفل الواحد ما جعله يتجه إلى مرحلة الشيخوخة.