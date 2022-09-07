 فيتنام: الاتجار بالعرائس | العولمة 3000 | DW | 19.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

فيتنام: الاتجار بالعرائس

بسبب سياسة الطفل الواحد في الصين بات العديد من الشباب الصينيين يبحثون عن زوجات يصعب العثور عليهن. في المناطق الريفية في فيتنام، يتم اختطاف الفتيات الصغيرات بشكل متزايد من قبل تجار البشر وبيعهم في الصين.

المزيد من المركز الإعلامي

أبل تكشف عن اخر هواتفها

أبل تكشف عن اخر هواتفها 07.09.2022

قمامة الملابس في الصحراء ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - قمامة الملابس في الصحراء ومواضيع أخرى 12.11.2022

الكرة الأرضية وخطر التصحر

العولمة 3000 - الكرة الأرضية وخطر التصحر 05.11.2022

GT Mosambik / Teen / DW, Siara Anacilia da Cruz Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

موزمبيق وجيل العولمة 05.11.2022

المزيد العولمة 3000

Mexiko Snack Unser Global Snack kommt diesmal aus Mexiko. Jose Fernando Eq Reyes bereitet Cochinita Pibil zu, ein Schweinefleischgericht mit einer Marinade aus Orangensaft.

المكسيك: وجبة خفيفة من لحم الخنزير والبرتقال 19.11.2022

Niederlande In Oosterwold in den Niederlanden können die Bewohner gemeinsam bestimmen, wie ihre Stadt aussehen soll.

هولندا: مدينة المستقبل الخضراء 19.11.2022

Gunea-Bissau Bei der Volksgruppe der Bijagos sind Frauen das Oberhaupt der Familie. Sie bauen die Häuser und verfügen über den Besitz.

غينيا بيساو: في جزيرة أورانغو، تحكم النساء 19.11.2022

الاتجار بالعرائس ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - الاتجار بالعرائس ومواضيع أخرى 19.11.2022

اقرأ أيضا

A security officer stands next to a billboard for the 40th and 41st ASEAN Summits in Phnom Penh on November 10, 2022. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

ألمانيا ستوسع علاقاتها التجارية مع دول آسيان على حساب الصين 12.11.2022

أعلن وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتقليص الاعتماد على الصين، داعياً إلى سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

The banners of Olympic athletes are hoisted at the Ebisubashisuji Shopping Street in Osaka on July 24, 2020, just one year before the opening ceremony. The 2020 Summer Olympics is scheduled to take place from 23 July to 8 August 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

تعداد سكان العالم يتخطى 8 مليارات.. والعدد يتراجع في الصين 15.11.2022

في الوقت الذي أكد فيه تقرير أممي أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات شخص، تشير تقارير مختلفة أن المجتمع الصيني بدأ يعاني من آثار سياسة الطفل الواحد ما جعله يتجه إلى مرحلة الشيخوخة.

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

هل تسمح ألمانيا للصين بابتزازها كما تحاول روسيا فعله؟ 02.11.2022

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.

U.S. Defence Secretary Lloyd Austin speaks at the First Plenary Session of the 19th Shangri-La Dialogue in Singapore June 11, 2022. REUTERS/Caroline Chia

واشنطن تندد بـ"استفزازات" الصين لتايوان.. وبكين تحذر من "بدء حرب" 11.06.2022

ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان، فيما ردت الصين بالتهديد من إمكانية "بدء حرب" إذا ما تمت محاولة فصل تايوان عن الصين.