فيتل بطل العالم أربع مرات يترك فريق فيراري لسباقات فورملا 1

أعلن فريق فيراري الإيطالي، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، اليوم الثلاثاء، أن سيبستيان فيتل، بطل العالم لأربع مرات سيرحل عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم، بعد ست سنوات قضاها مع الفريق. وانتقل فيتل إلى فيراري عام 2015 بعد أن فاز بألقاب متتالية لبطولة العالم خلال الفترة من 2010 إلى 2013 مع فريق رد بول ولكنه فشل في محاكاة مواطنه الألماني مايكل شوماخر في جلب بطولة العالم للفريق الإيطالي.

وترك فيتل البالغ من العمر 33 عاماً مستقبله في الرياضة مفتوحاً، بينما لم تعلن فيراري بشكل فوري عن السائق الذي سيخلفه ويكون بجانب السائق تشارلز لوكلير. ورشحت وسائل الإعلام السائقين كارلوس ساينز، سائق مكلارين، ودانييل ريتشادرو، سائق رينو، ليحلا محل فيتيل، بينما سيكون أنطونيو جيوفيناتزي سائق ألفا روميو، منافسا خارجيا.

وجاء فيتل في المركز الخامس في بطولة العالم العام الماضي بعد أن خسر معركة اللقب للويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في العامين السابقين. وألمح هاميلتون، رغم مغازلته لفريق فيراري من قبل، أنه يفضل البقاء في مرسيدس بدلا من الانتقال. وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري "هذا قرار اتخذناه مع فيتل، أحد القرارات التي يشعر فيها الطرفان أنه الأفضل". وأضاف: "لم يكن قرار سهلا، نظرا لقيمة سيبستيان كسائق وكشخص".

مشاهدة الفيديو 01:36 شارك عقوبة على فيتيل تضعه في المركز الثاني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3KAxF جائزة كندا الكبرى: فيراري تستأنف العقوبة ضد فيتل

لكن رغم التصريح الرسمي القائل بأن الانفصال كان ودياً، فإنه يكمل تعثراً ملحوظاً لفيتل في وقت قصير. وقال فيتل بهذا السياق "من أجل تحقيق أفضل نتائج في هذه الرياضة، من الضروري أن تعمل كل الأطراف في تناغم رائع". وأضاف "أنا والفريق أدركنا أنه لا توجد رغبة مشتركة للبقاء سويا لما بعد نهاية هذا الموسم".

وأشار فيتل إلى أن الأموال "لم تلعب أي دور في هذا القرار المشترك"، وقال بينوتو إنه لم يكن هناك "سبب محدد" لهذه الخطوة ولكن تقارير إعلامية أفادت أن مفاوضات التجديد كانت صعبة. وتردد أن فيراري تقدمت فيتل بعقد مدته أقل من عقود الثلاث سنوات التي كان يوقعها بالإضافة لأجر أقل.

وكان هذا على عكس الاتفاق الطويل الذي تم مع تشارلز لوكلير (22 عاما)، الذي أشاد بزميله سيبستيان فيتل في تغريدة على موقع تويتر قال فيها "لم أتعلم أبدا أكثر مما تعلمت معك كزميلي في الفريق، أشكرك على كل شيء سيبستيان".

وفاز فيتل بـ14 سباقا لفريق فيراري ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزا بالسباقات لفريق فيراري، ولم يسجل أي سائق عدد نقاط أكبر. وقال بينوتو إنه "بالفعل جزء من تاريخ فيراري" وأثنى على "احترافيته العظيمة ومميزاته الإنسانية". ولكن تبقى حقيقة أن فيتل تم التعاقد معه ليفوز بلقب بطولة العالم لفيراري ولكنه فشل في ذلك، حتى الآن على الأقل. وظهر أن فيراري أبطأ من مرسيدس في اختبارات ما قبل الموسم ورغم اعتقاد بينوتو أن "بإمكاننا الخروج بأشياء كثيرة من هذا الموسم الاستثنائي"، ستكون مفاجأة إذا تمكن فيتل من التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

وتفيد تقارير بأن فيتل لديه بالفعل عروض من رينو ومكلارين، ولديه متسع من الوقت لاختيار خطوته التالية، وقد قال في هذا الصدد "يحتاج المرء لاستخدام خياله واعتماد نهج جديد لموقف تغير. أنا عن نفسي سأحصل على الوقت الذي احتاجه للتفكير فيما يهم حقاً عندما يتعلق الأمر بمستقبلي".

ع.ج/ م.م (د ب أ)