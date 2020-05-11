فيتل بطل العالم أربع مرات يترك فريق فيراري لسباقات فورملا 1

أعلن فريق فيراري الإيطالي، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، اليوم الثلاثاء، أن سيبستيان فيتل، بطل العالم لأربع مرات سيرحل عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم، بعد ست سنوات قضاها مع الفريق. وانتقل فيتل إلى فيراري عام 2015 بعد أن فاز بألقاب متتالية لبطولة العالم خلال الفترة من 2010 إلى 2013 مع فريق رد بول ولكنه فشل في محاكاة مواطنه الألماني مايكل شوماخر في جلب بطولة العالم للفريق الإيطالي.
وترك فيتل البالغ من العمر 33 عاماً مستقبله في الرياضة مفتوحاً، بينما لم تعلن فيراري بشكل فوري عن السائق الذي سيخلفه ويكون بجانب السائق تشارلز لوكلير. ورشحت وسائل الإعلام السائقين كارلوس ساينز، سائق مكلارين، ودانييل ريتشادرو، سائق رينو، ليحلا محل فيتيل، بينما سيكون أنطونيو جيوفيناتزي سائق ألفا روميو، منافسا خارجيا.
وجاء فيتل في المركز الخامس في بطولة العالم العام الماضي بعد أن خسر معركة اللقب للويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في العامين السابقين. وألمح هاميلتون، رغم مغازلته لفريق فيراري من قبل، أنه يفضل البقاء في مرسيدس بدلا من الانتقال. وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري "هذا قرار اتخذناه مع فيتل، أحد القرارات التي يشعر فيها الطرفان أنه الأفضل". وأضاف: "لم يكن قرار سهلا، نظرا لقيمة سيبستيان كسائق وكشخص".
لكن رغم التصريح الرسمي القائل بأن الانفصال كان ودياً، فإنه يكمل تعثراً ملحوظاً لفيتل في وقت قصير. وقال فيتل بهذا السياق "من أجل تحقيق أفضل نتائج في هذه الرياضة، من الضروري أن تعمل كل الأطراف في تناغم رائع". وأضاف "أنا والفريق أدركنا أنه لا توجد رغبة مشتركة للبقاء سويا لما بعد نهاية هذا الموسم".
وأشار فيتل إلى أن الأموال "لم تلعب أي دور في هذا القرار المشترك"، وقال بينوتو إنه لم يكن هناك "سبب محدد" لهذه الخطوة ولكن تقارير إعلامية أفادت أن مفاوضات التجديد كانت صعبة. وتردد أن فيراري تقدمت فيتل بعقد مدته أقل من عقود الثلاث سنوات التي كان يوقعها بالإضافة لأجر أقل.
وكان هذا على عكس الاتفاق الطويل الذي تم مع تشارلز لوكلير (22 عاما)، الذي أشاد بزميله سيبستيان فيتل في تغريدة على موقع تويتر قال فيها "لم أتعلم أبدا أكثر مما تعلمت معك كزميلي في الفريق، أشكرك على كل شيء سيبستيان".
وفاز فيتل بـ14 سباقا لفريق فيراري ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزا بالسباقات لفريق فيراري، ولم يسجل أي سائق عدد نقاط أكبر. وقال بينوتو إنه "بالفعل جزء من تاريخ فيراري" وأثنى على "احترافيته العظيمة ومميزاته الإنسانية". ولكن تبقى حقيقة أن فيتل تم التعاقد معه ليفوز بلقب بطولة العالم لفيراري ولكنه فشل في ذلك، حتى الآن على الأقل. وظهر أن فيراري أبطأ من مرسيدس في اختبارات ما قبل الموسم ورغم اعتقاد بينوتو أن "بإمكاننا الخروج بأشياء كثيرة من هذا الموسم الاستثنائي"، ستكون مفاجأة إذا تمكن فيتل من التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه.
وتفيد تقارير بأن فيتل لديه بالفعل عروض من رينو ومكلارين، ولديه متسع من الوقت لاختيار خطوته التالية، وقد قال في هذا الصدد "يحتاج المرء لاستخدام خياله واعتماد نهج جديد لموقف تغير. أنا عن نفسي سأحصل على الوقت الذي احتاجه للتفكير فيما يهم حقاً عندما يتعلق الأمر بمستقبلي".
ع.ج/ م.م (د ب أ)
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
فيتل: إنجاز أسطوري
انضم الألماني سباستيان فيتيل (26 عاماً) إلى أساطير رياضة سباقات السيارات فورملا 1بإحرازه بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي قبل انتهاء الموسم ثلاثة أسابيع. ويعتبر فيتل من أصغر أبطال قورمولا 1 الين يحققون مثل هذا الانجاز، إذ اعتلى عرش بطل العالم للمرة الأولى عندما كان عمره 23 عاماً فقط . وفي عام 2006 أصبح فيتيل أصغر سائق فورمولا 1 يشارك في سباقات الجائزة الكبرى.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
محبوب أكثر من شوماخر
سباستيان فيتل (26 عاما) والذي نال بطولة العالم في سباقات فورملا 1 بعد فوزه في جائزة الهد الكبرى، محبوب لدى الألمان أكثر من قدوته بطل العالم مايكل شوماخر، وذلك حسب استطلاع للرأي اجري مؤخراً.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
رجل الانتصارات
حتى وإن كانت آخر سباقاته أقل نجاحاً، إلا أن مايكل شوماخر صاحب أهم الإنجازات في تاريخ فورمولا 1 حتى الآن، فقد نال لقب بطل العالم سبع مرات، وفاز 91 مرة في السباقات الكبرى وصعد على من منصة التتويج 155 مرة.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
شوماخر تحت المطر
يعد شوماخر أحد أفضل السائقين تحت المطر خلال تاريخ سباقات فورملا 1، فحتى في الشوراع المبللة الزلقة يحافظ شوماخر على مساره. ولعل أكثر الناس دراية في هذا الشأن السائق البريطاني ديمون هيل والذي استطاع شوماخر الانتصار عليه في عام 1994 حائزاً بذلك على لقب بطل العالم للمرة الأولى.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
خوان مانويل فانجيو
فاز الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو بخمس بطولات عالم لسباقات سيارات فورمولا 1 وبين عامي 1954 و1957 فاز فيها أربع مرات على التوالي. وهو الرقم القياسي الذي ظل يتمتع به لمدة 46 عامًا حتى تفوق عليه مايكل شوماخر مع أربعة فرق مختلفة.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
جاك برابهام
حاز الأسترالي جاك برابهام على لقب بطل العالم ثلاث مرات، آخرها في عام 1966 في سيارة سباق جمعها هو بنفسه. ويعد ذلك سابقة لم تتكرر بعد ذلك في سباقات فورمولا 1.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
الاعتزال عند السباق التاسع والتسعين
يعد السائق البريطاني جاكي أو جون يونغ ستيوارت أيضاً واحداً من أبطال العالم المميزين في هذا السباق. وقد اعتزل السبقا وهو بطل العالم عام 1973، إذ لم يكمل جاكي سباقه المئة في فورمولا 1 كما كان مخططاً له، وذلك لوفاة زميله في الفريق فرانسواه سيفير أثناء التدريب والتحضير لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
اندلاع النيران بعد الحصول على البطولة
أحرز نيكي لاودا بطولة العالم لسباقات فورملا 1عام 1975. في العام التالي لم يحالفه الحظ، فحين كان يشارك في سباق المانيا على حلبة نوربورغ رينغ؛ اشتعلت النيران في سيارته الفيراري وأصيب هو بحروق شديدة في الرأس ولتهاب في رئتيه لاستنشاقه أبخرة سامة.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
بروست: بطل العالم أربع مرات
لكن الأمر لم ينتهِ حينها، إذ عاد لاودا لحلبة السباق في العام التالي، وحصل للمرة الثانية على اللقب عام 1977. وأحرز البطولة للمرة الثالثة عام 1984، بعد أن فاز على زميله الفرنسي ألن بروست. يذكر أن بروست أحرز لقب بطل العالم في سباقات فورملا 1 اربع مرات.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
رجل الإثارة والتحدي
لم يكن نيلسون بيكيت أكثر المتسابقين شعبية بين زملائه، إذ لم يتوان البرازيلي عن تحدي وإثارة زملائه علانية. لكن وبدون أدنى شك، كان بيكيت في حلبة السباق من أمهر سائقي الثمانينات والدليل على ذلك إحرازه لقب بطولة العالم ثلاث مرات.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
الأسرع؟
اقتداءً بالبطل البرازيلي في فورمولا 1، بيكيت، دخل آيرتون سينا حلبة فورمولا 1. وخلال أربع سنوات حصل سينا على لقب بطولة العالم ثلاث مرات. حتى اليوم هناك من الخبراء من يصف سينا بأسرع سائقي سباقات فورمولا 1 على مر تاريخ هذه الرياضة.
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أساطير سباق السيارات فورمولا 1
نهاية مأساوية
لم يتجاوز البطل البرازيلي آيرتون سينا الرابعة والثلاثين من العمر، إذ توفي عام 1994 في حادث اصطدام سيارته أثناء مشاركته في سباق الجائزة الكبرى في سان مارينو.
الكاتب: شتفان نستلر/ هلال/ بنضريف