 فيتامين د - فيتامين مفيد؟ | صحتك بين يديك | DW | 05.11.2021

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صحتك بين يديك

فيتامين د - فيتامين مفيد؟

الشمس تؤثر أيضا على الجلد بشكل مثالي، والنتيجة فيتامين د الذي يقوي العظام والجهاز المناعي. لكن لا توجد أدلة كافية على ما إذا كان يحمينا من المرض. المؤكد هو أن النقص سيء والزيادة لا تساعد.

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