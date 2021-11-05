فيتامين د - فيتامين مفيد؟

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الشمس تؤثر أيضا على الجلد بشكل مثالي، والنتيجة فيتامين د الذي يقوي العظام والجهاز المناعي. لكن لا توجد أدلة كافية على ما إذا كان يحمينا من المرض. المؤكد هو أن النقص سيء والزيادة لا تساعد.
ينصح الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس الساطعة لـ10 دقائق تقريباً يومياً خلال فصلي الصيف والربيع بين شهري آذار/ مارس وتشرين أول/ أكتوبر، من أجل تكوّن فيتامين "د" في الجسم، والذي له أهمية كبيرة في بنية العظام.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
يتسبب السرطان في نسبة كبيرة من حالات الوفاة عالميا. كما أن علاجه باهظ التكلفة. وحسب خبراء صحيين ألمان فإن فيتامين "د" يمكن أن يكون بديلا علاجيا ناجعا ضد هذا المرض الخبيث.
بحسب دراسة مختصة فقد يكون السلوك العدواني مرتبط بنقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي كذلك إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.
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