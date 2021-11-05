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فيتامين د - فيتامين مفيد؟

الشمس تؤثر أيضا على الجلد بشكل مثالي، والنتيجة فيتامين د الذي يقوي العظام والجهاز المناعي. لكن لا توجد أدلة كافية على ما إذا كان يحمينا من المرض. المؤكد هو أن النقص سيء والزيادة لا تساعد.