 فون دير لاين وخطاب ″حالة الاتحاد″.. ماذا يؤرق الأوروبيين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.09.2021

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سياسة واقتصاد

فون دير لاين وخطاب "حالة الاتحاد".. ماذا يؤرق الأوروبيين؟

بدأت المفوضية الأوروبية في تقييم القضايا الرئيسية التي تؤرق مواطني التكتل وسط ترقب لكلمة رئيستها أوروسولا فون دير لاين عن "حالة الاتحاد". ورغم أن قضايا هذا العام ليست جديدة إلا البعض يرى أن الأمر مختلف هذه المرة.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

هيمنت جائحة كورونا على خطاب أورسولا فون دير لاين عن "حالة الاتحاد الأوروبية" العام الماضي.

سلط أحدث استطلاع للرأي  لمؤسسة "يوروبارومتر" أجرته المفوضية الأوروبية، الضوء على القضايا الرئيسية التي يرى المواطنون الأوروبيون أنه يتعين على التكتل الأوروبي التعامل معها.

مختارات

المفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق برنامج لدراسات السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وتراجع في عدد الإصابات حول العالم، ومع ذلك الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من الحذر.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن قضية التغير المناخي تأتي في صدارة القضايا الرئيسية التي تهم المواطن الأوروبي ثم محاربة جائحة كورونا وتحسين التدابير الصحية والأوضاع الاقتصادية وتحقيق المساواة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تكون هذه القضايا في محور الخطاب الثاني الذي ستلقيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021) بشأن "حالة الاتحاد". ويتزامن هذا مع قيام فون دير لاين بتقييم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وإعلانها عن إجراءات جديدة.

جائحة كورونا

وتأتي في مقدمة القضايا الرئيسية التي تهم المواطن والمواطنة في أوروبا أزمة جائحة كورونا. فرغم أن أوروبا تمتلك كميات كافية من لقاحات كورونا، إلا أن معدل التطعيم لايزال منخفضا وسط مخاوف صحية مع اقتراب فصل الخريف. وفي هذا الإطار، تحقق الهدف الأوروبي في ضمان تطعيم 70 بالمائة من المراهقين، بيد أن هذا المعدل ليس بالكافي في ضوء ظهور سلالة دلتا المتحورة.

علاوة على ذلك، فإن معدلات التطعيم ضد كورونا تتباين بين بلدان الاتحاد الأوروبي من نسبة تقترب من  20 بالمائة في بلغاريا إلى نسبة تتجاوز عتبة 90 بالمائة في مالطا.

وفي مقابلة مع DW، قالت ستيلا كيرياكيدس- مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة - إن المفوضية الأوروبية سوف تعمل في هذا الإطار خلال الشهور المقبلة.

الصورة من الارشيف لتلامذ في إحدى المدارس بولاية شمال الراين ـ فيتسفاليا

ألقت جائحة كورونا بظلالها على القارة الأوروبية

يشار إلى أن فون دير لاين دشنت الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا) وهي وكالة أوروبية جديدة ترمي إلى تعزيز جاهزية الاتحاد لمواجهة الأوبئة في المستقبل فضلا عن تحجيم النهج الحالي التي يفتقد إلى التنسيق داخل التكتل الأوروبي ما يسمح لكل الأعضاء بتطبيق تدابير صحية مختلفة.

الاقتصاد

يعد الانخفاض غير المسبوق في الاقتصادات الأوروبية أحد النتائج المباشرة لجائحة كورونا فيما تخطط فون دير لاين لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي بتدشين برنامج غير مسبوق يتم تطبيقه بشكل متساو لإنعاش الاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي.

وسيكون صندوق الانتعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو محور السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة خاصة أن تمويله سيكون من خلال حزمة ديون مشتركة لأول مرة.

وتنتعش الآمال حيال ما سيسفر عنه برنامج الإنعاش الأوروبي من نتائج خاصة وأن معظم المواطنين داخل التكتل يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة جراء كورونا. ورغم التوقعات الكبيرة، إلا أن برنامج الإنعاش الاقتصادي يحمل في طياته مخاطر أبرزها أن الدول الأعضاء ستتحمل أعباء المزيد من الديون وسيرتفع التضخم مع زيادة الطلب.

وإزاء ذلك، بدأ النقاش داخل أروقة التكتل الأوروبي بالفعل حيال كيفية التعامل مع الزيادة الحادة في الديون التي سيتعين على الدول الأعضاء سدادها.

تعد قضية الانتقال إلى الطاقة المتجددة أحد أكبر التحديات أمام الاتحاد الأوروبي.

تعد قضية الانتقال إلى الطاقة المتجددة أحد أكبر التحديات أمام الاتحاد الأوروبي.

التغير المناخي

وفي أعقاب موجة شديدة من الفيضانات وحرائق الغابات تعرضت لها دولة أوروبية، ترغب المفوضية الأوروبية في تخصيص جزء من الأموال المخصصة للإنعاش الاقتصادي لتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، ترمي "الصفقة الأوروبية الخضراء" إلى جعل أوروبا القارة الأولى في العالم التي تحقق الحياد الكربوني عام 2050.

وقد استطاعت فون دير لاين إحراز تقدم في تحقيق هذا الهدف الطموح إذ أصبح التركيز حاليا منصبا على تنفيذ التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وسياسة التنقل الكهربائي والوظائف الرقمية مع تطبيق مجموعة كاملة من القوانين والتدابير ذات الصلة.

لكن حتى الآن لم يتم تحديد المعدل الذي يتعين على الدول الأعضاء تحقيقه في خفض الغازات الضارة بالإضافة إلى الكيفية التي سيتم من خلالها تحقيق هذا الهدف.

الخلافات الأوروبية

ورغم كل هذه المبادرات، إلا أن الخلافات تزداد داخل المجموعة الأوروبية فعلى سبيل المثال تعارض حكومتا المجر وبولندا محاولات المفوضية ومحكمة العدل الأوروبية منع تآكل سيادة القانون في كلا البلدين.

هدد البرلمان الأوروبي بمقاضاة المفوضية الأوروبية في أغسطس / آب بتهمة التقاعس حيال تقويض المجر وبولندا لسيادة القانون.

هدد البرلمان الأوروبي بمقاضاة المفوضية الأوروبية في أغسطس / آب بتهمة التقاعس حيال تقويض المجر وبولندا لسيادة القانون.

كذلك، تتباين آراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيال تفسير القيم الأوروبية والحقوق الأساسية وما يدل على هذا التباين السياسات المناهضة لحقوق المثليين في بولندا والمجر وبعض الأعضاء الجدد داخل التكتل.

علاوة على ذلك، لا يزال الحل حيال التضامن الأوروبي تجاه قضية الهجرة بعيد المنال إذ لا تزال المجتمعات الاوروبية حبيسة انقسامات حيال قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء فيما يتوقع أن تشهد القارة الأوروبية موجات جديدة من اللاجئين الأفغان بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور.

ودفعت الخلافات والانقسامات المفوضية الأوروبية إلى التخلي عن أملها في تطبيق آلية لتوزيع اللاجئين إذ استعاضت عن هذا السيناريو بتركيز الجهود على ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى القارة الأوروبية.

وإزاء ذلك، يترقب كثيرون مقترحات فون دير لاين الجديدة في قضية اللاجئين، لكن على الأقل يتوقع أن تشير المسؤولة الأوروبية إلى "المؤتمر حول مستقبل أوروبا" المنعقد حاليا بمشاركة مواطنين أوروبيين فيما يتوقع أن يتم تقديم نتائجه في ربيع العام المقبل.

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رئيسة المفوضية الأوروبية تعرض خطة عمل للمناخ وانعاش الاقتصاد

تشابه القضايا

وتتشابه القضايا التي قامت المفوضية الأوروبية بتقييمها ومن المتوقع أن تطرحها أورسولا فون دير لاين خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي اليوم مع نفس القضايا التي طرحتها خلال خطابها الأول أمام البرلمان الأوروبي العام الماضي.

بيد أن أورسولا فون دير لاين ستسعى هذه المرة إلى عرض الخطوات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي لتدشين سياسة مناخية وإنشاء صندوق خاص بالتعافي الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الرقمي كمسارات لمستقبل أفضل.

ومن المقرر أن يعقب خطابها إطلاق نقاش مكثف ما يؤذن ببدء فصل جديد من المناقشات السياسية في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ومقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية.

ومع ذلك، لا يتوقع تحقيق تقدم حقيقي في إطار سن تشريعات جديدة قبل انتهاء ماراثون الانتخابات العامة في ألمانيا (26 سبتنبر/ أيلول)- أكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي – وتشكيل حكومة ائتلافية تخلف حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

 

بيرند ريغارت/ م.ع

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


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