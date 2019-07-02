فون دير لاين: مقربة من ميركل ومدافعة عن التجربة الأوروبية

وزيرة دفاع ألمانيا، وأم لسبعة أولاد وطبيبة، إنها أورزولا فون دير لاين التي تصدرت فجأة واجهة المشهد السياسي الأوروبي بعد تسميتها لتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء الثاني من تموز/ يونيو 2019). هذه محطات في سيرتها العامة والخاصة:

*حظيت فون دير لاين بدعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي التقته خلال معرض بورجيه الأخير لصناعة الطيران في حزيران/ يونيو الماضي، فهي تتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة وتحظى برضى باريس خصوصا للجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

*تسلمت مسؤولية الجيش الألماني طيلة ست سنوات، وتتميز هذه المرأة البالغة الستين من العمر بحيوية كبيرة، وكانت تعتبر حتى قبل فترة قصيرة الخليفة المرجحة لميركل التي أشركتها في الحكومات الأربع التي تسلمتها بين عامي 2005 و2019.

*المشاكل سرعان ما ضربت وزارة الدفاع الألمانية خلال تسلمها من قبل فون دير لاين: فالمعدات العسكرية تعاني من التقادم، والاستثمارات العسكرية غير كافية، واليمين المتطرف تنامى نفوذه داخل الجيش الألماني .... حتى أن استطلاعا للرأي نشرته جريدة بيلد كشف أنها واحدة من وزيرين اعتبرا الأقل كفاءة داخل الحكومة الحالية.

فون دير لاين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حزيران/ يونيو 2019

*ورغم هذه العثرات اقترح القادة الأوروبيون فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية على أن تتسلم منصبها في بروكسل، حيث ولدت وعاشت فترة مراهقتها. والمهم في الأمر أنها تحظى بدعم باريس وبرلين في مرحلة لا تبدو إشارات التوافق كبيرة بين ماكرون وميركل. ولن تتولى منصبها إلا بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليها.

* وإضافة الى الألمانية والفرنسية، تتكلم فون دير لاين الإنكليزية بطلاقة. وقد طورتها عندما عاشت في كاليفورنيا مع زوجها الذي عمل مدرسا لسنوات عدة في جامعة ستانفورد الذائعة الصيت.

*تطلق عليها عائلتها لقب "الوردة الصغيرة"، وهي ابنة سياسي معروف يدعى ارنست البرخت.

*بعد عودتها من الولايات المتحدة ترشحت عام 2002 لمنصب محلي في منطقة هانوفر. وبعد ثلاث سنوات أصبحت وزيرة للعمل.

*معروف عنها عنادها وحيويتها وحزمها في اتخاذ القرارات، الأمر الذي لم يكن سهلا خلال عملها في مجتمع ذكوري داخل الجيش الألماني.

*وقد غضب منها عدد من كبار المسؤولين في الجيش عندما نددت بـ "نقاط ضعف" داخل المؤسسة العسكرية إثر اعتقال ضابط عام 2017 يشتبه بإعداده لاعتداء يستهدف أجانب.

*كما دارت شكوك عام 2015 حول إمكان أن تكون اقتبست أفكارا في رسالتها للدكتوراه من مرجع آخر، وهو أمر حساس في ألمانيا تسبب في السابق بسقوط عدد من المسؤولين السياسيين مهم وزير دفاع سابق.

فون دير لاين، أول وزيرة تشغل حقيبة وزارة الدفاع الألمانية

*كانت فون دير لاين المرأة الأولى التي تتسلم وزارة الدفاع في المانيا، وحرصت على أن تترك أثرا عبر عملها على إدخال تغييرات في المؤسسة العسكرية.

* فقد فرضت التوقف عن التكريم التقليدي لعدد من كبار جنرالات الجيش الذين خدموا خلال فترة حكم هتلر، على غرار الجنرال اروين رومل المعروف بـ"ثعلب الصحراء" الذي شارك في الحرب العالمية الثانية في شمال افريقيا بشكل خاص. كما زارت فون دير لاين مرارا الجنود الألمان المنتشرين في أفغانستان والعراق.

*درست الطب وهي أم لسبعة أولاد. وفي بلد تجد فيه المرأة صعوبة في التوفيق بين عملها المهني والاهتمام بعائلتها، لا تتردد فون دير لاين في إبراز دورها العائلي وتتصدر صورها مع أطفالها أغلفة المجلات.

* وداخل حزبها، الاتحاد المسيحي الديموقراطي، عارضت قيادة هذا الحزب في الكثير من الملفات، وطالبت على سبيل المثال بحصة للنساء داخل ادارة كبريات الشركات.

م.م/ أ.ح (أ ف ب)