فون دير لاين: مصر شريك موثوق به ونريد تعزيز التعاون معها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (15 حزيران/يونيو 2022) إن اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر لتصدير الغاز إلى أوروبا يمثل "خطوة كبيرة للأمام في مجال إمداد أوروبا بالطاقة".



وأضافت فون دير لاين بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أن "مصر شريك موثوق به بالنسبة لنا"، مشددة على اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص، مؤكدة أن بروكسل تريد العمل مع القاهرة على المدى الطويل لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة. وتطرقت فون دير لاين إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أنها أثرت خصوصًا على قطاعي الطاقة والغذاء وأضافت: "علينا أن نجد حلولًا عادلة للجميع فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي".



من جهته أكد السيسي على ضرورة تنسيق الجهود لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة. ونقل التلفزيون المصري اليوم عن السيسي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين، إن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا لها، مؤكدًا على موقف مصر بضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة الروسية والأوكرانية.



وأضاف السيسي أن المباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية تضمنت عددًا من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الأزمة الاقتصادية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة. وأشار الرئيس المصري إلى استمرار التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا كذلك حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وذكر السيسي أيضاً أنه تم استعراض "التحركات المصرية الدؤوبة" لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه تم استعراض جهود مصر لـ"توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين في إطار الإستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان".

ويحظى موضوع حقوق الإنسان باهتمام الاتحاد الأوروبي

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، خاصة على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشادت فون دير لاين بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة في إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.



وبحضور فون دير لاين، وقع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)