 فون دير لاين لرئاسة المفوضية وميركل تمتنع عن التصويت | أخبار | DW | 02.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فون دير لاين لرئاسة المفوضية وميركل تمتنع عن التصويت

بعد مفاوضات ماراثونية توافق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تعيينات للمناصب الأساسية. والمفارقة كانت في اتفاق كل الزعماء على تسمية وزيرة الدفاع الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية وأن تضطر ميركل للامتناع عن التصويت.

Deutschland Bundeswehrtagung in Berlin | Angela Merkel & Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

توافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على أن تتولى وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، رئاسة المفوضية الأوروبية. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر أن هذا القرار جاء خلال القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل اليوم الثلاثاء (الثاني من تموز/ يوليو 2019).

وبعد تعثر مفاوضات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين وعدم التوصل لاتفاق بشأن الشخصيات التي ستتولى المناصب القيادية، قدم توسك حزمة مقترحات تتضمن إلى جانب تسمية فون دير لاين لرئاسة المفوضية، تسمية رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لرئاسة المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل مسؤولا أعلى للعلاقات الخارجية والأمن.

بيد أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي، ستحظى بموافقة الأغلبية اللازمة في البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل إعلان الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عن شعورها بخيبة أمل عميقة تجاه ترشيح فون دير لاين للمنصب.

مختارات

وفي حال أيد البرلمان الأوروبي ترشيح فون دير لاين، فإنها ستكون أول امرأة تأتي على رأس جهاز الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي كما أنها ستكون أول ألماني يشغل هذا المنصب بعد مرور أكثر من 60 عاما على إنشاء المفوضية.

ميركل تضطر للامتناع عن التصويت

في حين أبدت ميركل سرورها بتسمية وزيرة دفاعها أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية، إلا أنها اعترفت، في الوقت نفسه، بأنها اضطرت للامتناع عن التصويت، لأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، لم يوافق على تسمية الوزيرة المحافظة.

وأضافت ميركل أن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) وافقت على تسمية فون دير لاين، وقالت إنها ستواصل إجراء محادثات مع الحزب الاشتراكي، شريكها في برلين، حول هذا الموضوع.

وكانت ميركل ترغب بالأساس في تعيين السياسي البافاري مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي للتيار المحافظ لمنصب رئيس المفوضية، ولما قوبل ترشيح فيبر باعتراض من قبل دول في الاتحاد الأوروبي، أيدت ميركل، المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي، الهولندي فرانس تيمرمانس، لكن ترشيحه أيضا لم يلق قبولا.

IMF-Geschäftsführerin Christine Lagarde (Getty Images/S. Loeb)

كريستين لاغارد لرئاسة البنك الأوروبي.

لاغارد لرئاسة البنك الأوروبي

كما اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على تسمية رئيسة صندوق النقد الدولي، الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، خلفا للإيطالي ماريو دراجي. وتستمر فترة رئاسة البنك المركزي الأوروبي ثماني سنوات، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس البنك مرة ثانية.

ويبت البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، في قضايا مهمة، تمس شؤون مواطني الاتحاد بشكل مباشر، حيث يحدد، على سبيل المثال، السياسة المالية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ويحدد أيضا قيمة الفائدة الاسترشادية للبنوك، والتي تؤثر بشكل مباشر على المودعين والمقترضين.

أ.ح/م.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:10

مَن سيخلف يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مَن سيخلف يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية؟  

مواضيع ذات صلة

Baltikum Reise Verteidigungsministerin Von der Leyen

تسمية وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية 02.07.2019

بعد فشل أبرز مرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية في الحصول على التأييد المطلوب، اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد على أن تتولى وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين المنصب، بيد أن تعيينها يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

EU-Gipfel | EU-Wahlen | Brüssel

قمة بروكسل ترحل الخلاف حول المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي 29.05.2019

القمة الأوروبية التي عقدت بعد يومين من الانتخابات لم تحسم ملفات التعيينات للمناصب العليا والرئيسية في المفوضية والمجلس الأوروبي بسبب الخلاف على أسماء المرشحين، ولاسيما عدم التوافق الألماني الفرنسي.

EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على خلف لرئيس المفوضية 21.06.2019

اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة وانتهى بالفشل في تحديد مرشحين لشغل المناصب الرفيعة في الاتحاد، الاتفاق الوحيد في الاجتماع تمثل في رغبتهم في الاجتماع مجددا نهاية الشهر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  