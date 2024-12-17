فون دير لاين: على التكتل "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين من أنقرة إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة في سوريا، فيما دعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين إلى بلدهم.

قال الرئيس التركيرجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إن من الضروري تأسيس إدارة شاملة في سوريا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة الذين فروا خلال الحرب الأهلية، التي استمرت 13 عاما، إلى بلدهم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في أنقرة، قال أردوغان "نرى أننا نتفق على إنشاء إدارة شاملة في سوريا". وتفتح دول غربية تدريجيا قنوات اتصال مع السلطات الجديدة في دمشق بقيادة هيئة تحرير الشام، رغم أن هذه الدول لا تزال تصنفها جماعة إرهابية.

وقال أردوغان إنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، مشيرا على وجه التحديد إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" والجماعات المسلحة الكردية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد في وقت سابق على أهمية إجراء عملية انتقال شاملة في سوريا.

خطة ألمانيا للسلام في سوريا.. هل هي واقعية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

كما دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا من الحرب إلى وطنهم، والذين لجأ الملايين منهم إلى تركيا. وقال "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدعم عودتهم إلى سوريا".

من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الثلاثاء إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة في سوريا منذ إطاحة بشار الأسد.

وصرّحت بعد اجتماعها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة "علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى"، معتبرة أيضا أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه "لا يمكنهم السماح بعودة" تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وأكدت أنّ "خطر عودة (التنظيم) حقيقي"، مشيرة إلى أنّه "يجب احترام وحدة الأمة (السورية) وحماية الأقليات". وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من ستراسبورغ، إنّ الاتحاد "مستعدّ" لإعادة فتح سفارته في دمشق.

ع.ش/ع.خ (رويترز، أ ف ب)