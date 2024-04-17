فون دير لاين: على أوروبا أن تستيقظ عندما يتعلق الأمر بالدفاع

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على ضرورة أن يستثمر الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن وأن يكيف نفسه مع المتغيرات الأمنية، مشيرة إلى أن "خطر الحرب قد لا يكون وشيكاً، لكن لا يمكن استبعاده".

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى مزيد من الالتزام بالدفاع الأوروبي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعطاء دفعة قوية للطاقة الاستيعابية لصناعات الدفاع في السنوات الخمس المقبلة في ظل تنامي التهديدات العالمية.

وقالت فون دير لاين، في كلمة لها اليوم الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2024) في مؤتمر للدفاع والأمن في بروكسل، "لقد حان الوقت لكي تستيقظ أوروبا عندما يتعلق الأمر بالدفاع والأمن".

وأضافت أن التركيز سينصب على الابتكار، وتابعت قائلة "سنركز على الابتكار لنضمن أن لأوروبا السبق في التكنولوجيا الجديدة التي نراها تستخدم حول العالم في صراعات مختلفة". ومن بين أمور أخرى، حذرت من الطائرات بدون طيار من إيران ، والتي تستخدمها روسيا أيضًا.

وشددت فون دير لاين على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكيف تصرفاته مع " السياق الأمني ​​المتغير ". ولذلك يتعين على الدول الأعضاء السبعة والعشرين تحسين الاستعداد التشغيلي لقواتها وزيادة الاستثمار في صناعة الدفاع، وقالت "قد لا يكون خطر الحرب وشيكاً، لكن لا يمكن استبعاده".

وكانت مرشّحة حزب الشعب الأوروبي لقيادة حملته للانتخابات الأوروبية المقرّرة في حزيران/يونيو، قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر على أهمية "الدفاع عن الازدهار والأمن" في أوروبا في مواجهة "هجمات" روسيا، ودعت إلى وجوب "زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي".

وجعلت فون دير لاين مسألة تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي محورا رئيسيا لحملتها للترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز)