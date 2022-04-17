فون دير لاين: روسيا هي أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

اعتبر مسؤولان أوروبيان كبيران خلال زيارة لطوكيو أن روسيا تشكل "أكبر خطر مباشر للنظام العالمي، داعيين الصين إلى "الدفاع عن النظام التعددي".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".

وزار المسؤولان الأوروبيان طوكيو اليوم الخميس (12 أيار/مايو 2022) في إطار جولة محادثات سنوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، تجري هذه السنة في ظل الحرب في أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية.

من جهته، أكد كيشيدا الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجالي المال والطاقة، أن "غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي، بما في ذلك آسيا" مضيفا "يجب عدم السماح بذلك".

محاكمة هي الأولى من نوعها

على صعيد تطورات الوضع على الأرض، تعتزم أوكرانيا مقاضاة جندي روسي عمره 21 عاما بتهمة ارتكاب جريمة حرب، في أول محاكمة من نوعها في قضية كهذه في ظل الغزو الروسي المستمر منذ 24 شباط/فبراير، على ما أعلنت المدعية العامة في كييف الأربعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن فاديم شيشيمارين متهم بإطلاق النار ببندقية كلاشنيكوف من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا. وجاء في البيان أن الجندي المتهم كان ينتقل مع أربعة جنود روس آخرين في سيارة سرقوها قرب قرية شوباخيفكا بعد تعرض موكبهم لهجوم في 28 شباط/فبراير، مشيرا إلى أن المدني الذي لم يتم الكشف عن هويته كان على دراجة نارية على حافة الطريق على مقربة من منزله. ويواجه فاديم شيشيمارين الموقوف عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد. ولم يحدد تاريخ المحاكمة.

روسيا تدعو إلى إخلاء بلدتين

من جهتها حثت القيادة العسكرية الروسية منظمات الإغاثة على إخلاء بلدتين في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، من وزارة

الدفاع الروسية قوله مساء الأربعاء: "بالنظر إلى الحالة الإنسانية الكارثية التي تلوح في الأفق لمعظم المدنيين في كراماتورسك وسلوفيانسك، ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ جميع التدابير فورا من أجل الإجلاء السريع والآمن للمدنيين من هاتين المدينتين الخاضعتين للسيطرة المبدئية للقوات المسلحة الأوكرانية". وقال ميزينتسيف إن القوات الأوكرانية متحصنة في كراماتورسك وسلوفيانسك وتستخدم سكانها المدنيين كدروع بشرية.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)