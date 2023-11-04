 فون دير لاين تناقش في كييف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2023

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فون دير لاين تناقش في كييف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستناقش مع الرئيس الأوكراني التقدم الذي أحرزته كييف على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين للصحفيين إنها تريد أن تطمئن أوكرانيا وتقول "إننا نقف إلى جانبها بحسم".

الرئيس زيلينسكي مع رئيس المفوضية الأوروبية - 04.11.2023 ، أوكرانيا ، كييف

تأتي الزيارة قبيل تقرير من المقرر أن تقدمه فون دير لاين الأربعاء المقبل بشأن التقدم الذي حققته أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات يراها التكتل الأوروبي ضرورية.

وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم السبت (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في زيار مقررة ومعلنة سلفاً، وهي السادسة لها منذ بدء روسيا غزوها للأراضي الأوكرانية قبل نحو 20 شهراً.

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واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فون دير لاين لدى وصولها إلى محطة للسكك الحديدية في كييف. ومن المتوقع أن يناقش زيلينسكي وفون دير لاين التقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.

تأتي الزيارة قبيل تقرير من المقرر أن تقدمه رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل بشأن التقدم الذي حققته أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات يراها التكتل الأوروبي ضرورية. ومن المتوقع أن يكون للتقرير دور مهم عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات مع كييف حول انضمامها للتكتل.

وقالت فون دير لاين للصحفيين وهي في طريقها إلى كييف إنها تريد أن تطمئن أوكرانيا "إننا نقف إلى جانبها بحسم" ونقدم لها "التشجيع والدعم".

وعقب وصولها كييف، كتبت فون دير لاين على حسابها بموقع "اكس": من الجيد أن أعود إلى كييف لزيارتي السادسة منذ اندلاع الحرب. أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. دعم الاتحاد الأوروبي المالي لإعادة بناء أوكرانيا كديمقراطية حديثة ومزدهرة. وكيف سنستمر في جعل روسيا تدفع ثمن حربها العدوانية".

وإضافة إلى طموحات أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية إنها تعتزم أيضا خلال الزيارة مناقشة الدعم المالي والعسكري المقدم لكييف، والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب.

وأقرت فون دير لاين بأن السفر إلى منطقة حرب أمر لا يحدث كثيراً، وقالت: "بالطبع، كلما سافرت إلى أوكرانيا، هناك دائما شعور معين بالتوتر، فهي منطقة حرب".

وكما كان الحال في الزيارات السابقة، سافرت فون دير لاين من بولندا إلى كييف في قطار خاص. وجرى تعليق الرحلات الجوية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل للبلاد في 24 شباط/ فبراير 2022.

وصارت أوكرانيا مرشحة رسمياً للانضمام للاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، غير أنه يتعين على زعماء التكتل أخذ قرار، بالإجماع، لبدء مفاوضات العضوية. ويعتمد اتخاذ قرار إيجابي على سبعة مطالب قدمها التكتل لأوكرانيا، ومن بينها تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد، وتعديل نهج اختيار القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في البلاد.

كما طلب الاتحاد الأوروبي أن تفي أوكرانيا بمعايير التكتل في مجال مكافحة غسيل الأموال، إضافة إلى إصدار تشريع لكبح جماح نفوذ الطبقة الثرية (الأوليغارشية) في البلاد.

ع.ح./ع.ج (د ب أ)

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  • بولندا تستعرض دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي سلمتها إلى أوكرانيا بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

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    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

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  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

    في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    تضارب بشأن سقوط باخموت

    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


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