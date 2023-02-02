 فون دير لاين تعلن من كييف عن عقوبات جديدة ضد روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2023

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أخبار

فون دير لاين تعلن من كييف عن عقوبات جديدة ضد روسيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم أوروبا لأوكرانيا وأثنت على جهود كييف لمكافحة الفساد، وكشفت عن التحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، التي هاجم وزير خارجيتها أوروبا بشدة واتهمها "بالسعي لتدمير روسيا".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في كييف 02.02.2023

في مستهل زيارتها إلى كييف أشادت فون دير لاين بجهود أوكرانيا في مكافحة الفساد وكشفت عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جيددة على روسيا

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف بجهودمكافحة الفساد التي تقوم بها أوكرانيا مؤخرا والتي تُعد مهمة في درس احتمال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

 وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أنا مرتاحة لرؤية منظمات مكافحة الفساد في حالة تأهب وتكشف سريعا عن حالات الفساد"، معتبرة أن زيلنسكي رد "بسرعة على المستوى السياسي" لكي تكون نتائج مكافحة الفساد "ملموسة".

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وأعلنت فون دير لاين اليوم الخميس (الثاني من شباط/ فبراير 2023) في كييف أن الاتحاد الأوروبي يعتزمفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيابحلول الذكرى الأولى لبدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

 وقالت في المؤتمر الصحفي المشترك مع زيلينسكي "بحلول 24 شباط/ فبراير، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات". ولفتت إلى أن العقوبات الحالية "تقوّض" الاقتصاد الروسي، مقدرة أن تكون موسكو تخسر "نحو 160 مليون يورو يوميا" بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

 وكانت فون دير لاين قد أكدت عند وصولها برفقة مفوضيها،الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي عشية قمة بين الاتحاد وأوكرانيا من المقرر عقدها الجمعة في العاصمة الأوكرانية بحضور رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل.

 وكتبت فون دير لاين في تغريدة على تويتر "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي وهذه المرة مع فريقي من المضيفين". وأضافت "نحن هنا معا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم مع أوكرانيا".

تأكيد الالتزام بدعم أوكرانيا

 ويرافق فون دير لاين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل و14 عضوا آخر من أعضاء المفوضية الذين سيلتقون بزملائهم من الحكومة الأوكرانية.

ووصفت المفوضية هذه الزيارة والقمة بأنها "رمز قوي" للالتزام الأوروبي دعم أوكرانيا "في مواجهة العدوان غير المبرر" من روسيا.

 وتسعى كييف إلى تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا المسار سيكون طويلًا بسبب الإصلاحات التي يصعب تنفيذها لا سيما بسبب الحرب.

من جهتها اتهمت موسكو أوروبا اليوم الخميس بالسعي إلى تدمير روسيا، و في الوقت نفسه تحتفل السلطات الروسية اليوم بالذكرى الثمانين لانتصارها في معركة ستالينغراد بينما يحاول الكرملين منذ عام تقديم هجومه على أوكرانيا على أنه يعادل محاربة الاتحاد السوفياتي ضد النازية. ووصف لافروف مجددا الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بـ"التصعيد" لا سيما في تسليم أسلحة بعيدة المدى.

 وفي حين تتوقع كييف أن تشن موسكو هجوماً واسعا في الذكرى الأولى للغزو، تابعت فرق الإنقاذ أعمال البحث فجر اليوم الخميس في كراماتورسك في شرق أوكرانيا للعثور على ناجين تحت أنقاض مبنى سكني دمرته ضربة روسية أدّت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ع.ج/ إ.ف (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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